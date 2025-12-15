Gioia Tauro, “Firmata la delibera di affidamento in convenzione per la raccolta e l’imballaggio della plastica con l’azienda Corepla”

Presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria si è svolto un incontro istituzionale tra il Vicepresidente del Consiglio Regionale On. Giuseppe Ranuccio, e una delegazione del Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, guidata dal Console Onorario Avv. Domenico Naccari. La delegazione del Consolato era composta dall’Avv. Giuseppe Saletta, consulente del Consolato, e […]