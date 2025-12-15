Gioia Tauro, “Firmata la delibera di affidamento in convenzione per la raccolta e l’imballaggio della plastica con l’azienda Corepla”
Dic 15, 2025 - redazione
Firmata oggi la delibera di affidamento in convenzione per la raccolta e l’imballaggio della plastica con l’azienda Corepla.
L’accordo rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle politiche ambientali e nella gestione sostenibile dei rifiuti sul territorio.
La convenzione nasce su impulso dell’Assessore all’Ambiente Cristian Guerrisi, che ha espresso grande fiducia nel lavoro che verrà svolto:
«Siamo molto fiduciosi rispetto ai risultati che questo progetto potrà garantire, sia in termini di tutela ambientale che di sensibilizzazione dei cittadini», ha dichiarato l’assessore.
Nell’ambito dell’iniziativa, a breve verranno installati sei impianti “mangia-plastica” sul territorio, strumenti innovativi pensati per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti plastici e promuovere comportamenti virtuosi.
L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno verso un modello di sviluppo sostenibile e di economia circolare, puntando su collaborazione e innovazione.