Gioia Tauro, dopo il consigliere La Rosa, avviate le procedure della decadenza dei consiglieri comunali Raso e Pedullà

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono state ufficialmente attivate le procedure di decadenza dalla carica di Consiglieri Comunali di minoranza per le sig.re Raso Domenica Rafaela e Pedullà Luigina.

Tale provvedimento si rende necessario a seguito dell’accertamento di oltre cinque assenze non giustificate nell’arco di un anno solare, come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento del Consiglio Comunale.

La procedura di decadenza rappresenta un atto dovuto e finalizzato alla tutela dell’intera comunità, che ha il diritto di essere pienamente rappresentata all’interno del Consiglio Comunale da membri che esercitino con continuità e responsabilità il proprio mandato istituzionale.

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno nel garantire il corretto funzionamento degli organi democratici e la piena partecipazione alla vita amministrativa, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini.

Seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

L’Amministrazione Comunale