Gioia Tauro, avvisto procedimento di decadenza per il consigliere Salvatore La Rosa

Ci sono momenti in cui il silenzio sarebbe l’unica scelta dignitosa. La Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, ha perso un’ottima occasione per stare zitta, preferendo invece scagliarsi contro il corpo elettorale e accusando la sinistra di aver alimentato ‘falsità e paure’. La realtà è esattamente l’opposto: il risultato referendario è una lezione […]