Gioia Tauro, arrestato un 30enne che ha aggredito agenti della Polizia costretti poi a cure mediche

Ieri, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 30 anni, con cittadinanza nigeriana, per i reati di violenza, minaccia, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale.

L’arresto è stato effettuato dagli Agenti della Volante del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro a seguito di un controllo di polizia, effettuato a Rosarno, durante il quale l’uomo ha tentato di allontanarsi e di disfarsi della sua giacca con all’interno una busta con circa 8 grammi di canapa indiana.

Accompagnato in Commissariato, l’uomo ha opposto resistenza e aggredito gli agenti della Volante che sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.

Nel corso delle operazioni, lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.