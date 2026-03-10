Gioia Tauro, all’IC “F. Pentimalli-Paolo VI-Campanella” si è dedicato un incontro in memoria del piccolo Giuseppe Nusdeo

Ieri, presso il plesso Collodi dell’Istituto Comprensivo F. Pentimalli – Paolo VI – Campanella di Gioia Tauro, si è svolto un incontro intenso e profondamente significativo dedicato alla memoria del piccolo Giuseppe Nusdeo.

Gli alunni della classe V E hanno incontrato i genitori di Giuseppe, Francesco Nusdeo e Giuseppina Davoli, in occasione della presentazione del libro Il Principe Alato, una storia che racconta con delicatezza e amore il ricordo di un bambino diventato per tutti un piccolo grande angelo.

Durante l’incontro è stato presentato anche il Trofeo “Giuseppe Nusdeo – Io Dono” e il concorso “Io Dono”, iniziative che nascono per trasformare il ricordo in un messaggio vivo di solidarietà, generosità e speranza.

I bambini hanno partecipato con grande sensibilità, dialogando con i genitori di Giuseppe con domande sincere e riflessioni profonde. È stato un momento di autentica condivisione che si è trasformato in una vera lezione di vita, capace di parlare di amore, memoria e dono anche ai cuori più giovani.

Questo importante momento di comunità è stato fortemente voluto dal Dirigente scolastico, prof. Domenico Pirrotta, che con grande sensibilità ha sostenuto l’iniziativa, riconoscendo il valore educativo di un incontro capace di unire scuola, famiglie e territorio.

La responsabile di plesso, Francesca Frachea, insieme al team docente composto dalle insegnanti Claudia Toscano, Antonella Cosentino, Immacolata Caruso, Anna Carbone, Gabriella Tomaselli e Tiziana Speranza, ha accolto e accompagnato questo momento con partecipazione e cura, rendendo la scuola ancora una volta un luogo in cui educazione e umanità camminano insieme.

Perché la scuola è molto più di un luogo di apprendimento: è una comunità educante, una grande famiglia in cui i ricordi diventano insegnamenti e in cui il valore del dono continua a vivere nei gesti, nelle parole e nei cuori dei nostri bambini.