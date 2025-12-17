Gioia Tauro, “Agenda Urbana – POR Calabria FESR 2014/2020”: approvati i progetti esecutivi e indette le gare d’appalto

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Scarcella comunica che, per tutti e tre gli interventi finanziati nell’ambito dell’Agenda Urbana – POR Calabria FESR 2014/2020, sono stati approvati i progetti esecutivi ed è stata formalizzata l’indizione delle gare d’appalto, con scadenza fissata al 23 dicembre 2025.

Un risultato di particolare rilievo, conseguito al termine di un percorso amministrativo complesso, ma condotto con serietà, competenza e nel pieno rispetto delle procedure vigenti, che ha consentito di mettere in sicurezza risorse strategiche per il territorio, evitando il concreto rischio di perdita dei finanziamenti.

In questi 18 mesi di mandato, l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha centrato tutti gli obiettivi programmati, operando con dedizione e continuità e affrontando con responsabilità situazioni ereditate particolarmente delicate, che avrebbero potuto compromettere definitivamente l’attuazione degli interventi.

Un lavoro che non solo ha permesso di salvaguardare finanziamenti già assegnati, ma anche di implementare e rafforzare le linee di finanziamento a disposizione del Comune, ampliando le opportunità di investimento pubblico.

È doveroso ricordare che tali finanziamenti avrebbero dovuto essere cantierizzati dalla precedente Amministrazione Alessio, che sin dal nostro insediamento ha lasciato intendere che l’attuale Amministrazione non sarebbe stata in grado di gestire le risorse ereditate.

Una lettura dei fatti che oggi risulta ampiamente smentita dagli atti amministrativi.

Può davvero la precedente Amministrazione sostenere che questa Amministrazione non fosse in grado di gestire finanziamenti che essa stessa, in cinque anni di governo, non è riuscita a portare a compimento, limitandosi al conferimento di incarichi professionali senza mai giungere all’approvazione di un PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica)?

L’Amministrazione Scarcella sta invece dimostrando di saper governare i processi, di essere pienamente allineata alle procedure PNRR e ai più recenti standard normativi, completando iter burocratici che avrebbero dovuto essere appaltati e realizzati già dal 2019, inclusi interventi riguardanti beni confiscati alle mafie.

Un ringraziamento sentito va all’Ufficio Tecnico comunale e all’ing. Gallè, per il lavoro svolto con competenza e professionalità, che ha consentito di completare l’iter di approvazione e di indizione delle gare, predisponendo anche la fase di pre-informazione prevista dal D.Lgs. 36/2023, assicurando criteri di trasparenza, concorrenza e corretto accesso agli operatori economici.

Interventi finanziati:

AGENDA URBANA – POR Calabria FESR 2014/2020 – Azione 9.4.1

Realizzazione di alloggi sociali ed abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali

Importo: € 1.200.000,00

AGENDA URBANA – POR Calabria FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1

Ristrutturazione e riqualificazione degli edifici scolastici comunali – sicurezza ed efficientamento energetico delle aule scolastiche e degli impianti sportivi scolastici

Importo: € 2.000.000,00

AGENDA URBANA – POR Calabria FESR 2014/2020 – Azione 9.6.6

Realizzazione di laboratori creativi finalizzati all’integrazione sociale e lavorativa delle categorie particolarmente svantaggiate e a rischio di emarginazione sociale

Importo: € 3.653.633,00

L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con responsabilità, determinazione e concretezza, convinta che la migliore risposta alle polemiche siano i provvedimenti adottati, le gare pubblicate e le opere finalmente avviate.

Il Sindaco

Avv.Simona Scarcella