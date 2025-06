GIOIA TAURO, 43° MEMORIAL “SALVINO CUTRI’ 2025

DI CLEMENTE CORVO

Giunto alla quarantatreesima edizione, anche quest’anno si svolgerà a Gioia Tauro Il memorial Salvino Cutrì, dedicato al giovane calciatore Gioiese scomparso ad inizio degli anni 80 in seguito ad un tragico incidente sul lavoro. L’importante manifestazione, che si svolgerà tra sabato 14 maggio e domenica 15 maggio allo stadio Cesare Giordano di Gioia Tauro è diventato un appuntamento fisso dell’estate per i tanti appassionati di calcio della città. Ogni anno Il memorial si ripropone con formule diverse negli ultimi tempi si è concentrato soprattutto sul calcio giovanile ed amatoriale, il tutto

Sotto la guida organizzativa del responsabile della scuola calcio “Salvino Cutrì” , Pino Catanante, del collaboratore Ignazio Albo e di Orazio Saltalamacchia. In occasione del quarantatreesimo anniversario Lo stesso propone gare riservate alle categorie senior ed amatoriali.

Settore senior