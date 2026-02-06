Gioia Tauro, 16 anni di eccellenza: l’Angolo del Buongustaio festeggia il suo anniversario

16 anni di eccellenza: l’Angolo del Buongustaio festeggia il suo anniversario

Di Clemente Corvo

Sono passati 16 anni da quando Antonio Quattrone e sua sorella Rosa Maria, insieme ad Antonella, hanno aperto le porte della pizzeria l’Angolo del Buongustaio a Gioia Tauro. E in questi 16 anni, la pizzeria è diventata un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, grazie alla grande attenzione e professionalità dei suoi titolari.

Antonio Quattrone, il cuore della pizzeria, ha sempre messo al primo posto la qualità e la soddisfazione dei clienti. E i risultati sono evidenti: l’Angolo del Buongustaio è diventato sinonimo di eccellenza nella città di Gioia Tauro, non solo per la pizza, ma anche per la rosticceria.

Per festeggiare questo importante anniversario, Antonio ha deciso di introdurre una nuova pizza, creata appositamente per l’occasione. Una pizza che rappresenta il culmine di 16 anni di corsi di perfezionamento e di grande impegno per raggiungere i massimi livelli di qualità.

“Sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto in questi 16 anni”, ha dichiarato Antonio. “Grazie alla dedizione e alla passione di tutta la squadra, abbiamo potuto offrire ai nostri clienti un servizio sempre più eccellente e una cucina che è diventata un punto di riferimento per la città”.

E per il futuro? L’Angolo del Buongustaio non si ferma qui. Antonio e la sua squadra continuano a lavorare per migliorare e innovare, sempre con l’obiettivo di offrire il meglio ai propri clienti.

Buon compleanno, Angolo del Buongustaio!

