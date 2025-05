Gioia Tauro, 13ª edizione della Supercoppa Provinciale Under 15, riservata alle società vincenti i campionati delle rispettive delegazioni

DI CLEMENTE CORVO

La Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, organizza la 13ª edizione della Supercoppa Provinciale Under 15, riservata alle società vincenti i campionati delle rispettive delegazioni.

Le società partecipanti sono:

– Ivan e Castiglia Academy (vincente Delegazione Provinciale Reggio Calabria)

– ASD Polistena Calcio a 5 (vincente Delegazione Distrettuale Gioia Tauro)

– ASD Accursi Football Academy (vincente Delegazione Distrettuale Locri)

Il triangolare si svolgerà sabato 24 maggio presso il campo comunale “

F. Zerbi” di Polistena, con le seguenti gare:

– 16:00: prima gara (accoppiamento deciso per sorteggio)

– 17:00: seconda gara

– 18:00: ultima gara

Saranno presenti rappresentanti della Lega Calcio Calabria, del Comitato Regionale Calabria e della Nazionale LND. Le società partecipanti sono responsabili dell’ordine pubblico e devono essere dotate di maglie di colore diverso e palloni regolamentari.

La squadra vincitrice sarà determinata in base ai punti conquistati, con attribuzione di 3 punti per vittoria, 1 punto per pareggio e 0 punti per sconfitta. In caso di parità, si terrà conto della differenza reti e dei risultati conseguiti negli incontri diretti.

Saranno presenti alla manifestazione il vicepresidente Lega Calcio Calabria Domenico Luppino in rappresentanza del comitato regionale Calabria prerisieduto da Saverio Mirarchi nonché presidente nazionale LND.

Saranno presenti inoltre Il delegato Distrettuale della delegazione di Locri commissario Barba, Il delegato di Reggio Calabria Domenico Arena ed il delegato di Gioia Tauro Pisano Antonio.

A fine gara saranno premiate tutte le tre società vincenti i campionati delle rispettive delegazioni.