Approdo Calabria

Gioco d’azzardo nella provincia di Reggio Calabria, è allarme

Ott 06, 2025 - redazione

banner bcc calabria
banner bcc calabria

Tutti i capoluoghi calabresi superano ampiamente la media nazionale, con cifre che oscillano tra i 3.296€ e i 3.810€ pro capite in azzardo online.

La situazione nel dettaglio:

  • Reggio Calabria: 3.810€ pro capite, terzo capoluogo in Italia
  • Crotone: 3.662€ pro capite, sesto posto nazionale
  • Catanzaro: 3.594€ con crescita del +15%
  • Vibo Valentia: 3.296€ pro capite

Tutte cifre oltre 1,5 volte superiori alla media nazionale di 2.162€.

Trovate tutti i dati, le tabelle comparative, i comuni coinvolti e l’analisi dettagliata nel comunicato completo.

Il report è stato creato da GiocoResponsabile.info con l’obiettivo di diffondere una cultura di gioco consapevole e di evidenziare i rischi connessi all’azzardo. Vi invitiamo quindi a dare risalto a questi dati, contribuendo a una maggiore sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza sociale.

Categorie