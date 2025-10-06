Gioco d’azzardo nella provincia di Reggio Calabria, è allarme

Tutti i capoluoghi calabresi superano ampiamente la media nazionale, con cifre che oscillano tra i 3.296€ e i 3.810€ pro capite in azzardo online.
La situazione nel dettaglio:
- Reggio Calabria: 3.810€ pro capite, terzo capoluogo in Italia
- Crotone: 3.662€ pro capite, sesto posto nazionale
- Catanzaro: 3.594€ con crescita del +15%
- Vibo Valentia: 3.296€ pro capite
Tutte cifre oltre 1,5 volte superiori alla media nazionale di 2.162€.
Trovate tutti i dati, le tabelle comparative, i comuni coinvolti e l’analisi dettagliata nel comunicato completo.
Il report è stato creato da GiocoResponsabile.info con l’obiettivo di diffondere una cultura di gioco consapevole e di evidenziare i rischi connessi all’azzardo. Vi invitiamo quindi a dare risalto a questi dati, contribuendo a una maggiore sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza sociale.