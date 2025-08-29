Giochi, Tar Calabria riapre una sala scommesse a Vibo Valentia: “Locale frequentato da malavitosi solo in casi isolati e non ripetuti”

Riaperta una sala giochi e scommesse a Vibo Valentia. Come riporta Agipronews, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, ha accolto il ricorso presentato dalla titolare, annullando l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la revoca della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, una comunicazione che un cittadino o un’impresa presenta al Comune per avviare subito una determinata attività senza dover aspettare un’autorizzazione preventiva) e la chiusura immediata dell’attività a causa di “frequentazioni malavitose appurate all’esito di reiterati controlli effettuati dalle Forze dell’ordine”.

Alla base della decisione dei giudici, vi è un evidente difetto di motivazione, secondo cui il Comune di Vibo Valentia non aveva tenuto conto della vigenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse, la cui revoca da parte del Questore è stata prima sospesa e poi definitivamente ritenuta illegittima, in quanto i comportamenti che avevano portato alla sospensione della licenza non si sono ripetuti nel tempo.

“Il provvedimento impugnato – si legge nella sentenza – presenta pertanto un evidente deficit motivazionale nei presupposti e, non da ultimo, nella estensione della portata applicativa”, motivo per cui il ricorso è stato accolto.