Giffone, Valenzisi vince con il 62,57%: alla lista “Rinascita di Giffone” la maggioranza dei seggi
Mag 26, 2026 - redazione
Giffone, Valenzisi vince con il 62,57%: alla lista “Rinascita di Giffone” la maggioranza dei seggi
GIFFONE (Reggio Calabria) – Si è concluso il voto nel comune di Giffone con la vittoria di Angelo Valenzisi che ottiene la maggioranza assoluta con il 62,57% delle preferenze, pari a 627 voti.
La lista collegata, “Rinascita di Giffone”, conquista complessivamente 7 seggi in consiglio comunale, assicurandosi così una solida maggioranza per il nuovo mandato amministrativo.
Lo sfidante Aristotilemo Alvaro si ferma al 37,43% dei consensi, pari a 375 voti. La sua lista, “Gioffoni insieme per costruire”, ottiene invece 2 seggi, rappresentando la minoranza in consiglio.
Il risultato definisce in modo netto il quadro politico locale, consegnando la guida del comune a Valenzi e al suo gruppo, che si prepara ora ad avviare l’attività amministrativa.