Giannetta (FI), “Con Sandokan investimenti per 3mln, questi i fatti, per le chiacchiere c’è Tridico”

“L’ufficio stampa del professor Pasquale Tridico – quel piccolo politico che dopo averci traviato per settimane con lo sloga ‘torna, resta, crediamoci’ ha per l’ennesima volta abbandonato la ‘sua’ Calabria, preferendo al nostro Consiglio regionale i lussuosi divani in pelle di Bruxelles – continua, come in campagna elettorale, a far fare figuracce al proprio assistito, copiando dai giornali e non verificando in alcun modo le notizie.

Sa il povero Tridico quale ricaduta economica ha già avuto e continuerà ad avere per la nostra Regione la serie Sandokan?

Evidentemente no. Glielo spieghiamo noi. Prenda appunti, lui e il suo ufficio stampa.

L’investimento della Film Commission ha già sviluppato un moltiplicatore della spesa diretta che la società di produzione Lux Vide ha effettuato sul territorio, su partite iva calabresi, pari a 3 milioni di euro.

Inoltre, il backlot che rimane di proprietà della Regione Calabria, oltre ad essere utilizzato in futuro per prossime lavorazioni – per la serie Sandokan e per altre produzioni -, costituirà l’elemento attrattivo principale per lo sviluppo del cineturismo in regione.

Ovviamente la produzione ha coinvolto numerose maestranze locali, le competenze del territorio e creato un indotto significativo per l’economia regionale.

La collaborazione tra enti pubblici, privati e associazioni culturali ha permesso di garantire non solo la qualità delle riprese, ma anche la promozione delle bellezze paesaggistiche e storiche della Calabria.

Non quantificabile, infine, il valore di promozione, essendo la serie già venduta in 32 Paesi.

Questi i fatti, per le chiacchiere come sempre c’è Tridico, e coloro che copiano fake news da altre testate senza verificare nulla”.