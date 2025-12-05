Furto in una villetta a Taurianova, arrestata a Scampia una coppia. Indagini svolte dal Commissariato di Taurianova

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo ed una donna, domiciliati presso il campo nomadi di Napoli – Scampia, per furto aggravato in abitazione.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Palmi, è stata eseguita dal Commissariato di P.S. di Taurianova, in collaborazione con la Squadra Mobile di Reggio Calabria e di Napoli ed il Commissariato di P.S. di Scampia.

Le accurate indagini svolte dal personale del Commissariato P.S. di Taurianova hanno avuto origine dalla denuncia sporta nell’agosto del 2024 da un cittadino taurianovese per un furto di monili d’oro perpetrato da ignoti nella villetta di Taurianova dei suo i genitori.

Durante le attività investigative sono state esaminate le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza installati nella zona del furto, dalle quali si è constatato che i malviventi, un uomo ed una donna, avevano scardinato prima un cancelletto in ferro e successivamente forzato una porta finestra della villetta e si erano allontanati con la refurtiva a bordo di un’autovettura.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di accertare che la medesima auto era stata utilizzata per commettere un furto in abitazione, pochi giorni prima, nel territorio di Vibo Valentia.

Un’ulteriore riscontro si è avuto da alcuni filmati pubblicati sul social network “Tik Tok” che ritraevano la coppia arrestata mentre si aggirava indisturbata per le scale di un condominio, venendo segnalati nei video come “ladri di appartamento”.

Tramite la comparazione dei volti estrapolati dalle immagini delle telecamere e quelle delle banche dati delle forze dell’ordine si è giunti alla identificazione dei due malviventi, entrambi con a carico precedenti per furto.

L’uomo è stato raggiunto dall’ordinanza presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, dove si trova ristretto, mentre la donna, al termine delle formalità di rito, è stata condotta in carcere.