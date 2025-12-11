Furto in pieno centro a Reggio Calabria, fermato un uomo dopo aver rubato capi di abbigliamento

Pensava di farla franca un uomo di origine straniere che, in pieno giorno, all’interno di un negozio situato sul Corso Garibaldi– cuore commerciale di Reggio Calabria – ha tentato di sottrarre numerosi capi di abbigliamento e altri articoli, occultandoli sotto il proprio giubbotto, risultato anch’esso rubato.

L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato al personale dell’attività commerciale, che lo ha sorpreso in possesso della refurtiva. Una volta scoperto, l’uomo ha tentato la fuga, spintonando la responsabile e alcuni dipendenti intervenuti per bloccarlo.

Proprio in quei concitati momenti, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, allertati poco prima tramite il 112NUE, sono giunti rapidamente sul posto. I Carabinieri hanno fermato il soggetto mentre stava tentando di dileguarsi, recuperando l’intera refurtiva e restituendola ai legittimi proprietari.

Ancora una volta il pronto intervento delle pattuglie dell’Arma, impegnate quotidianamente in una costante attività di prevenzione e controllo del territorio, ha permesso di evitare il compimento di un reato e di rafforzare quel senso di sicurezza percepita che rappresenta un pilastro fondamentale per la comunità reggina.

Si rappresenta che la persona destinataria del provvedimento è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, in applicazione del principio di non colpevolezza.