Fratelli d’Italia Taurianova, “prendiamo pubblicamente le distanze dalla bagarre accaduta ieri in Consiglio Comunale”

Dopo quanto successo in aula in occasione del Consiglio comunale, convocato in seconda convocazione in data 12.10.2025, ci sentiamo di prendere pubblicamente le distanze da quel modo di rappresentare i cittadini all’interno del civico consesso.

Senza entrare nel merito delle vicende, riteniamo che ieri sia stata scritta una pagina non nobile per la nostra Comunità, che proprio non lo merita. Comportamenti che non possono appartenere alle istituzioni soprattutto vista la presenza nutrita di pubblico. Lo scriviamo da ATTORI NON PROTAGONISTI in quello che è successo anche se un po’ di vergogna l’abbiamo provata pure noi, tant’è che come Gruppo consiliare abbiamo deciso di abbandonare l’Aula consiliare, non prima però di precisare quali sarebbero state le nostre intenzioni di voto sui vari punti all’ordine del giorno che ci si apprestava a votare e comunque in linea con quanto fatto nei cinque anni di legislatura. Crediamo che dopo quel tutti contro tutti, sarebbe stato più opportuno sospendere il Consiglio comunale e riprenderlo dopo una buona riflessione ma evidentemente il clima che si era creato non lo ha consentito.

Chiediamo scusa ai Cittadini ma è chiaro che un invito lo rivolgiamo a TUTTI di abbassare i toni nel futuro e cercare di portare il confronto entro i limiti del rispetto personale e politico seppur con critiche dure e costruttive.

Come rappresentanti istituzionali del primo Partito d’Italia sentiamo la necessità di invitare tutte le forze politiche e tutte le realtà della società civile locali a ragionare in sinergia per un programma futuro che possa rendere orgogliosa la nostra Città.

Taurianova ha tante grandi ragioni per essere orgogliosa, facciamole valere!