Fratelli d’Italia apre i Dipartimenti alla città: nasce “Miglioriamo Corigliano Rossano”

Al via confronto con cittadini, associazioni e professionisti per costruire idee e proposte per il territorio

Corigliano-Rossano, 16 maggio 2026- Fratelli d’Italia apre le porte alla città e avvia un nuovo percorso di ascolto e partecipazione con il progetto “Miglioriamo Corigliano-Rossano”, un’iniziativa civica pensata per coinvolgere direttamente cittadini, associazioni, professionisti, operatori economici e realtà territoriali nella costruzione di proposte concrete per il futuro del territorio.

Il partito annuncia l’avvio di un lavoro strutturato che punta ad affrontare le principali problematiche della città attraverso confronto, approfondimento e presenza costante sul territorio. Un progetto che nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico temi legati alla crescita, ai servizi, allo sviluppo economico, al decoro urbano, alla viabilità, al sociale, alla cultura e alle opportunità per i giovani.

Attraverso i Dipartimenti tematici, già costituiti e operativi, Fratelli d’Italia intende rafforzare il dialogo con la comunità locale, creando punti di riferimento capaci di raccogliere idee, segnalazioni e contributi provenienti dai diversi settori della città.

Il progetto “Miglioriamo Corigliano-Rossano” si svilupperà attraverso incontri pubblici, tavoli di confronto, iniziative territoriali e momenti di approfondimento dedicati ai temi più sentiti dalla popolazione. L’obiettivo dichiarato è costruire una visione concreta e condivisa della città, partendo dalle esigenze reali del territorio e favorendo una partecipazione attiva della comunità.

«Vogliamo aprire il partito alla città, ascoltare problemi, raccogliere idee e costruire proposte serie per Corigliano-Rossano», spiegano da Fratelli d’Italia. «I Dipartimenti saranno strumenti operativi al servizio dei cittadini e rappresenteranno un collegamento costante con il territorio».