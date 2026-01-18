Francesco Rao: “«Non si muore a scuola”

La sospensione delle attività della struttura di eccellenza Sant’Anna Hospital di Catanzaro ha rappresentato un fatto di estrema gravità che, per fortuna, non ha lasciato indifferenti né le istituzioni né la politica, è quanto dichiara il segretario cittadino del Partito Socialista Italiano di Catanzaro e componente la Direzione nazionale del PartitoMasino Paonessa.Parliamo di una struttura […]