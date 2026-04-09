Francavilla Angitola, inaugurata la nuova isola ecologica comunale

​Francavilla Angitola (VV) Inaugurata la nuova isola ecologica comunale, un’opera strategica che segna un punto di svolta nella gestione dei rifiuti del territorio francavillese. Alla presenza dell’Amministrazione Comunale con la partecipazione di cittadini, è stata ufficialmente aperta una struttura destinata a migliorare la qualità della vita e l’efficienza dei servizi locali.

​Un investimento per il futuro

​Realizzata con un investimento complessivo di 220.000 €, l’opera rappresenta uno dei pilastri del programma amministrativo del quinquennio. Non si tratta solo di un’area di conferimento, ma di un’infrastruttura pensata per ottimizzare le risorse pubbliche attraverso tre direttrici fondamentali:

​ Grazie alla nuova area, il Comune cessa finalmente di pagare il canone d’affitto per il deposito temporaneo presso il vicino Comune di Filadelfia.

La centralizzazione del servizio permetterà una netta riduzione dei costi di raccolta e un minor consumo di carburante per i mezzi comunali.

​Servizio H24: Per la prima volta, residenti e turisti potranno conferire i rifiuti 24 ore su 24, garantendo la massima flessibilità e contrastando il fenomeno dei conferimenti errati.