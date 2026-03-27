Frana di Niscemi, Anci Sicilia destina oltre 46 mila euro alle famiglie bisognose

PALERMO (ITALPRESS) – “Un gesto concreto, immediato e carico di significato”. Anci Sicilia, si legge in una nota, “ha destinato oltre 46 mila euro alle famiglie bisognose del Comune di Niscemi, che hanno subìto le conseguenze della devastante frana che ha colpito il territorio nisseno nel gennaio scorso. Un aiuto tangibile che nasce dalla generosità e dalla mobilitazione collettiva promossa da Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente e deputato regionale del gruppo Misto, che ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per rispondere alle emergenze che hanno messo in ginocchio diverse comunità siciliane”.

La consegna simbolica della somma – pari a 46.609 euro e già trasferita sul conto corrente di Anci Sicilia – si è svolta nella sede dell’associazione dei Comuni siciliani, in un momento denso di partecipazione e condivisione. “Questa iniziativa – ha detto il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta – rappresenta un segnale forte e concreto di solidarietà e vicinanza ai territori colpiti. In momenti così difficili, è fondamentale fare rete e dare risposte rapide. Ringraziamo l’onorevole La Vardera per l’impegno, la sensibilità e la determinazione dimostrati e per aver coinvolto Anci Sicilia in un’azione che mette al centro le persone, le famiglie e i bisogni reali delle comunità locali”.

“La Sicilia ha avuto un grande cuore – ha spiegato La Vardera -. Abbiamo raccolto 46.609 euro che, come avevamo promesso, abbiamo dato all’Anci, affidando loro il compito di gestire i fondi con l’oculatezza che è propria dell’Associazione. Quello che è successo in Sicilia non ha fermato i siciliani dal donare quel che potevano, per dare una mano. Quando ancora non c’era una raccolta fondi ufficiale siamo stati i primi a dare voce a tantissimi che spontaneamente volevano contribuire. È la prova che la nostra azione politica esce dai social e arriva alla concretezza dei problemi dei siciliani – ha aggiunto -. L’auspicio è che quanto accaduto a Niscemi non si ripeta più e che si avvii una seria programmazione, affinché non si intervenga solo per tamponare le emergenze ma si punti finalmente sulla prevenzione in questa regione”.

“Anci Sicilia conferma il proprio impegno costante nel sostenere i Comuni e le comunità del territorio, continuando a monitorare con attenzione l’evoluzione delle criticità e promuovendo interventi e iniziative capaci di dare risposte concrete a chi vive situazioni di emergenza”, conclude il presidente Amenta.

– Foto ufficio stampa Anci Sicilia –

(ITALPRESS).