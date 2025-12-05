Formalizzato accordo tra i comuni di Locri e Ciminà per la frequenza dei bambini residenti a Ciminà presso l’asilo nido comunale di Locri 

In un’ottica di collaborazione tra Enti, con spirito di reciproca lealtà e mutua cooperazione, è stato formalizzato questa mattina presso il Palazzo di Città di Locri, un Protocollo d’Intesa tra il comune di Locri e quello Ciminà che prevede la frequenza dei bambini residenti nel piccolo centro aspromontano presso l’asilo nido comunale locrese. Pertanto, il comune di Comune di Ciminà, utilizzando il contributo della Legge n.213/2023, trasferirà gli importi previsti al Comune di Locri, fornitore del servizio, il quale si impegna a riservare n.2 posti all’interno della struttura scolastica comunale.

L’accordo sottoscritto dal Sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, e dal Sindaco di Ciminà, Giovanni Mangiameli, ha durata biennale e quindi varrà anche per il prossimo anno scolastico con termine giugno 2027. Soddisfazione da parte di entrambi i primi cittadini che auspicano una sempre maggiore collaborazione e disponibilità da parte di tutti gli Enti nel sopperire con risposte certe a difficoltà o mancanze, che purtroppo il territorio della Locride ancora oggi registra.