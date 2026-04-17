Fisco e Scuola per seminare Legalità: al “Piria” di Rosarno studenti e Agenzia delle Entrate a confronto

L’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, diretto dalla

dinamica dirigente Mariarosaria Russo, ha fatto da cornice al secondo seminario del progetto

“Fisco & Scuola”, promosso dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un protocollo d’intesa

siglato con il MIUR.

All’incontro hanno preso parte tutte le classi del Liceo Scientifico, indirizzo Scienze Applicate,

e la quinta classe dell’indirizzo Sportivo. Gli studenti hanno seguito con attenzione e curiosità

gli interventi, dimostrando particolare interesse per i temi legati alla politica fiscale e al ruolo

dei cittadini nel sistema tributario.

Tra gli obiettivi centrali dell’Agenzia delle Entrate emerge infatti la diffusione della cultura

contributiva, intesa come educazione alla partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso il

corretto adempimento degli obblighi fiscali.

L’iniziativa, coordinata dalla professoressa Eleonora Contartese, referente di Educazione

Civica e direttrice del Dipartimento di Lingue, si è aperta con un inquadramento teorico che

ha valorizzato anche le risorse multilingue dell’Agenzia. Determinante il contributo del

Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche, rappresentato dalle docenti Domenica

Varrà e Caterina Paladino, a testimonianza di un approccio didattico integrato e

multidisciplinare.

La parte formativa è stata curata dalle dottoresse Daniela Auddino e Alessandra Mesiti

dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che hanno

impostato l’incontro come un dialogo diretto con gli studenti. Domande su reddito, fisco ed

evasione hanno stimolato un confronto partecipato, trasformando i ragazzi nei veri

protagonisti della giornata. Il dibattito, vivace e consapevole, ha trovato un momento di

particolare intensità nella lettura dell’articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio

della contribuzione in base alla capacità economica.

«Tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

mettendo in evidenza che il sistema tributario tiene conto delle situazioni di disagio attraverso

il sistema della progressività delle imposta – ha ricordato la dottoressa Auddino – perché

legalità fiscale e partecipazione sono alla base dell’equità sociale e del buon funzionamento

dello Stato.”

La dottoressa Alessandra Mesiti si è soffermata sul video contest “ Dillo con un post: il

NOSTRO conTRIBUTO”. La Scuola ha dato già specifica adesione. Ha inoltre somministrato un

test agli studenti su “cartelle di pagamento, dichiarazione dei redditi, fermo amministrativo,

Educare i giovani alla fiscalità, dunque, non rappresenta soltanto un obiettivo scolastico, ma

una scelta strategica di lungo periodo. La scuola si conferma come spazio privilegiato per

costruire consapevolezza civica e per avvicinare le nuove generazioni al significato concreto

delle imposte, intese non come imposizione, ma come strumento di coesione sociale.

In questa prospettiva si inserisce anche la riflessione della dirigente Mariarosaria Russo, che

ha sottolineato come la diffusione della legalità fiscale debba andare oltre il semplice

contrasto all’evasione: si tratta piuttosto di promuovere una cultura condivisa della

responsabilità. Secondo la dirigente, è fondamentale accompagnare gli studenti in un

percorso che li renda cittadini consapevoli, capaci di riconoscere nelle imposte non un peso,

ma un contributo al bene comune.

La Russo ha inoltre evidenziato la necessità di ampliare questo sguardo in una dimensione

europea, dove le politiche fiscali possano diventare sempre più strumenti di solidarietà tra

Stati e di tutela dei diritti collettivi. In un contesto segnato da sfide globali, l’educazione

fiscale assume così anche un valore umano e civile: formare contribuenti informati significa

formare cittadini capaci di partecipare attivamente alla costruzione di una società più equa,

trasparente e inclusiva, non solo a livello nazionale ma anche europeo.

Investire sui giovani, in definitiva, significa rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni,

gettando le basi per un rapporto più consapevole, fondato sulla conoscenza, sulla fiducia e

sul rispetto delle regole condivise.