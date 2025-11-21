Festival d’autunno, la nota dell’assessore regionale Calabrese

Nel ringraziarLa per l’invito,

desidero esprimere il mio più sincero plauso all’organizzazione del Festival d’Autunno, giunto alla sua XXII edizione con il tema “Cambiamenti. Linguaggi senza tempo”. Un festival che, ancora una volta, ha saputo confermarsi un vero ponte tra la ricchezza della nostra tradizione e la vitalità dei nuovi linguaggi artistici, dimostrando come la cultura sia un organismo vivo, capace di evolvere e di dialogare con il presente.

Un ringraziamento speciale va alla direzione artistica, che con competenza e visione ha portato in Calabria qualità, eccellenza e grandi artisti, rendendo le nostre città sempre più centrali nel panorama culturale nazionale. Il successo di pubblico e l’interesse suscitato anche oltre i confini regionali sono la prova di un lavoro attento, moderno, capace di intercettare tendenze e di proporre riflessioni urgenti e contemporanee.

Rassegne come il Festival d’Autunno ci ricordano quanto la cultura sia fondamentale per il turismo e per la destagionalizzazione: strumenti preziosi per rendere la Calabria attiva e attrattiva durante tutto l’anno, offrendo esperienze di qualità che valorizzano il territorio e ne raccontano l’identità più autentica. Proprio per questo con il Presidente Roberto Occhiuto e la Giunta, con il Dipartimento Turismo, abbiamo inteso proporre avvisi, misure a sostegno per i “Grandi eventi”, sostenendo la realizzazione di attività artistiche e culturali con particolare riferimento agli eventi caratterizzati dalla capacità di valorizzare i luoghi della cultura ed attrarre flussi di visitatori e turisti. L’intento è stato quello di realizzare un programma di eventi che possano contribuire ad una migliore e più efficace promozione dell’immagine della Calabria incidendo sull’offerta turistica e promuovere il brand Calabria Straordinaria.

Questa edizione ha pienamente realizzato la sua missione, confermando il Festival d’Autunno come un laboratorio culturale d’eccellenza, capace non solo di interpretare il cambiamento, ma di orientarlo. Un esempio virtuoso di come l’arte in tutte le sue forme possa essere motore di crescita, partecipazione, promozione e bellezza per tutta la nostra Regione».

Catanzaro. Cittadella “Jole Santelli, 21.11.25

Assessore Lavoro, Politiche attive per il lavoro

Sviluppo economico, Turismo, Fiere nazionali ed internazionali

Giovanni Calabrese