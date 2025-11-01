Festival d’Autunno, annullato “E se domani…” di Giorgio Panariello

Il Festival d’Autunno comunica con profondo dispiacere che lo spettacolo di Giorgio Panariello, “E se domani…”, originariamente previsto per lunedì 3 novembre è stato annullato dalla produzione dell’artista per ragioni non imputabili in alcun modo alla nostra organizzazione.

Le procedure di rimborso per tutti i biglietti acquistati saranno avviate da martedì 4 novembre e prevedono che il biglietto sia rimborsato interamente facendone richiesta su Ticketone/rimborsi (https://www.rimborsi.ticketone.it) entro il 3 dicembre.

Solo chi ha acquistato direttamente nella segreteria del Festival, dovrà recarsi da lunedì 3 a sabato 8 novembre nella sede del Festival per il rimborso integrale.

Orario 15:30-19:30 – martedì e giovedì anche di mattina ore 10-13.

Il Festival d’Autunno si scusa profondamente per il disagio e la delusione arrecati da questo annullamento indipendente dalla nostra volontà e ringrazia il pubblico per la comprensione.