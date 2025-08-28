Ferma condanna del vescovo mons. Alberti per il grave atto sacrilego consumatosi nella comunità di Taurianova

La Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi attraverso la voce del vescovo, mons. Giuseppe Alberti, esprime ferma condanna per il grave atto sacrilego consumatosi nella comunità di Taurianova, dove ignoti hanno profanato il Santissimo Sacramento sottraendo le sacre pissidi nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Il Vescovo, profondamente addolorato per quanto accaduto desidera manifestare la sua vicinanza e solidarietà alla comunità parrocchiale ferita da questo gesto ignobile, che colpisce il cuore stesso della fede cristiana.

Per riparare all’offesa arrecata all’Eucaristia, mons. Alberti invita tutto il Popolo di Dio a unirsi all’Adorazione di riparazione, che sarà celebrata nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Taurianova, lunedì 1° settembre alle ore 21.00. Sarà un momento di intensa preghiera e comunione, affinché il dolore si trasformi in rinnovato amore e fedeltà al Signore presente nell’Eucaristia e diventi occasione di conversione per chi ha compiuto il deprecabile atto.



«Davanti a un gesto così doloroso – afferma mons. Giuseppe Alberti – il nostro cuore di credenti non può che stringersi attorno a Cristo Eucaristia. Invito tutti i fedeli a unirsi in preghiera e a partecipare all’Adorazione di riparazione, affinché il Signore ci renda più forti nella fede».

Il Vescovo auspica inoltre che, insieme alla preghiera, vengano adottate tutte le necessarie misure preventive e di custodia, così che tali atti sacrileghi non abbiano più a ripetersi.