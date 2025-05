FdI Gioia Tauro, “Nella Piana basta bagarre, servono unità e rispetto per i cittadini”

Da anni, nella Piana di Gioia Tauro, il diritto alla salute è più un miraggio che una certezza. Gli ospedali di Polistena e Gioia Tauro, seppur animati da personale valoroso e instancabile, non sono più in grado di sostenere il fabbisogno di un territorio vasto e popoloso. Intanto, il Nuovo Ospedale della Piana resta un progetto sulla carta: nonostante qualche timido segnale di accelerazione, serviranno ancora anni prima che diventi realtà. Anni che i cittadini non possono più permettersi di aspettare.

In questo contesto drammatico, ciò che fa più male è assistere all’ennesima schermaglia politica tra chi dovrebbe remare nella stessa direzione. Il botta e risposta tra i Sindaci di Polistena e Gioia Tauro – con il quale sembrano contendersi la leadership morale della difesa della sanità pianigiana – rischia di trasformarsi nell’ennesimo teatrino che nulla ha a che fare con le reali esigenze della gente.

Fratelli d’Italia Gioia Tauro lancia un appello chiaro e inequivocabile: fate marcia indietro, tutti. Non per cedere il passo, ma per fare spazio al confronto serio e partecipato. Non crediamo, e non vogliamo credere, che qualcuno stia facendo campagna elettorale sulla salute dei cittadini. Ma i toni vanno abbassati, il protagonismo disinnescato, e la priorità va restituita alle persone che ogni giorno subiscono sulla propria pelle le conseguenze di un sistema al collasso.

Questa non è una gara a chi prende più applausi, ma una battaglia comune per garantire un diritto costituzionale: quello alla salute. Servono tavoli veri, aperti alle associazioni, alle categorie professionali, agli operatori sanitari, ai cittadini. Serve umiltà. Serve ascolto. E serve una voce unita, forte, determinata.

Non ci interessano le medaglie. Ci interessa che un cittadino della Piana non debba più avere paura di ammalarsi per non subire la beffa oltre il danno. E che chi oggi tiene in piedi il sistema sanitario con dedizione e spirito di sacrificio – medici, infermieri, OSS – venga messo nelle condizioni di lavorare con dignità.

Fratelli d’Italia Gioia Tauro è pronta a fare la sua parte, con serietà, senza proclami. Ma chi oggi cerca visibilità sulla pelle della gente, faccia silenzio. Il tempo delle passerelle è finito. Dobbiamo ricominciare a costruire, insieme, senza fughe in avanti e personalismi.