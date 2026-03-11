Famiglia del bosco: da Taurianova si alza una voce di solidarietà

Dal Consiglio comunale di Taurianova arriva una presa di posizione che, pur

senza entrare nel merito delle decisioni giudiziarie, prova a riportare al centro una

domanda che sta attraversando l’Italia: cosa significa davvero proteggere dei bambini

quando la tutela passa attraverso la separazione dalla propria famiglia?

A portare il tema nell’aula consiliare è stato il capogruppo di Forza Italia, il

consigliere di maggioranza Nello Stranges, che nella seduta di ieri ha presentato una

mozione dedicata al caso ormai noto come quello della “famiglia nel bosco”, la

vicenda che vede coinvolti alcuni minori e che oggi è all’attenzione del Tribunale per

i minorenni dell’Aquila.

Un caso che da settimane accende il dibattito pubblico e mobilita cittadini,

associazioni e amministrazioni locali in diverse parti del Paese.

Secondo Stranges, al centro della discussione dovrebbe esserci prima di tutto

una domanda semplice ma radicale: «Davvero, per proteggere dei bambini, bisogna

prima distruggere la loro famiglia?».

Nel testo letto in aula, il consigliere sottolinea il costo emotivo che può avere

per dei minori la separazione dai genitori e dai fratelli. Una decisione che, nella

ricostruzione della mozione, appare particolarmente dura perché avrebbe portato

prima all’allontanamento dal padre, poi dalla madre e infine alla collocazione dei

bambini in strutture diverse.

La questione, ricorda Stranges, ha assunto ormai una dimensione nazionale.

Nei giorni scorsi sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Consiglio Giorgia

Meloni, ribadendo un principio che il consigliere definisce condivisibile: lo Stato non

può sostituirsi alla famiglia nell’educazione dei figli.

«Il compito di educare spetta innanzitutto ai genitori. Lo Stato dovrebbe

semmai accompagnare e sostenere la famiglia, intervenendo solo quando è davvero

indispensabile».

Da qui l’invito al Consiglio comunale di Taurianova a non restare in silenzio e

a unirsi alle tante amministrazioni che stanno prendendo posizione in tutta Italia. La

mozione chiede infatti che da Taurianova parta un segnale istituzionale indirizzato al

Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, al

Ministero della Giustizia e all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

L’obiettivo dichiarato non è quello di interferire con l’operato della

magistratura, ma di sollecitare una verifica approfondita della vicenda, nella speranza

che possano emergere soluzioni «più umane e più giuste».

Nel dibattito pubblico, intanto, la storia della “famiglia del bosco” continua a

dividere. Da un lato le ragioni della tutela dei minori, dall’altro il dolore di una

separazione che molti cittadini e amministratori locali giudicano difficile da

comprendere.

E proprio da Taurianova arriva una domanda destinata a restare sospesa nel

dibattito nazionale: proteggere dei bambini significa davvero separarli da tutto ciò

che amano?