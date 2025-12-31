Falcomatà: «A Locri le ambulanze utilizzate come posti letto improvvisati. Occhiuto riferisca in aula»



Il consigliere regionale del Pd invita il Governatore ad un celere chiarimento: «Quanto accaduto all’ospedale di Locri è l’ennesimo affronto ai cittadini, agli ammalati ed ai lavoratori del comparto sanitario. E’ l’ennesima cartolina di una Calabria straordinaria che esiste solo sui social del presidente»



«Le ambulanze usate come posti letto temporanei, ferme di fronte l’ospedale di Locri in attesa che i pazienti possano trovare le giuste cure. Questa è l’ennesima cartolina della “Calabria straordinaria” che esiste solo nei social del presidente Occhiuto». Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Partito Democratico, raccoglie la denuncia del presidente del tribunale per i diritti del malato e del cittadino, Pino Mammoliti, e incalza il Governatore «su un fatto di cronaca che rappresenta il nuovo capitolo della Sanità da incubo calabrese».

«Il grido d’allarme del presidente Mammoliti – afferma Falcomatà – è l’urlo di dolore di un territorio piegato dall’indifferenza e dalla inconsistenza di un sistema ormai al collasso». «Mentre siamo in attesa di festeggiare per l’anno che verrà – aggiunge il consigliere Pd – continuiamo, purtroppo, a dover fare i conti con anni ed anni di commissariamento, immobilismo, sprechi e scelte sbagliate che affliggono un settore chiave che dovrebbe – e deve – rappresentare la priorità per qualsiasi classe dirigente. Il presidente e supercommissario Occhiuto farebbe bene a tornare tra la gente ed affrontare le ferite profonde che umiliano e offendono ammalati, cittadini e lavoratori del comparto sanitario».

«Non bastassero i tagli di ambulatori e guardie mediche in nome della “razionalizzazione” – conclude Giuseppe Falcomatà – oggi scopriamo che le ambulanze, oltre a viaggiare spesso senza medici a bordo, fungono da lettighe improvvisate compromettendo, ulteriormente, il già fragile sistema di Urgenza-Emergenza. Un vero e proprio affronto ai calabresi rispetto al quale il presidente Occhiuto dovrà, il prima possibile, riferire in aula a Palazzo Campanella».