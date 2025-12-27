Falcomatà: “A Catona da oltre trent’anni nessuno resta solo per il pranzo di Santo Stefano”

“Una grande festa, una tavolata imbandita nel salone della Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore, così come succede da oltre trent’anni nel giorno di Santo Stefano, per accogliere tutti, per regalare quell’abbraccio che scalda il cuore e che restituisce conforto” – sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha ringraziato Nuova Solidarietà, che, insieme alle altre realtà ecclesiastiche e sociali impegnate nella rete delle mense per i poveri, si prendono cura degli ultimi: “il vostro, è un servizio per cui l’intera città è orgogliosa ed esprime riconoscenza, perché in queste festività natalizie, e non solo, offrite quell’accoglienza che diventa casa, e quell’umanità che diventa famiglia”.

E poi il messaggio ai dirigenti, ai soci e ai volontari dell’Associazione: “Voi interpreti autentici del messaggio di Don Italo Calabrò, accogliete tutti coloro che percepiscono il senso della marginalità come condizione di vita, coloro che nella solitudine dimenticano di essere parte di una città che è pronta ad accoglierli; quegli anziani troppo spesso abbandonati dai loro affetti; quelle famiglie che affrontano difficoltà economiche e sociali; le persone senza fissa dimora, che cercano e chiedono dignità. Voi date un tetto ad una fetta di comunità, purtroppo invisibile, e lo fate con amore, condivisione, con spirito di servizio, ma soprattutto attraverso quella solidarietà in grado di generare sollievo”.

“Un percorso che quest’amministrazione ha voluto e deciso di fare insieme Nuova Solidarietà, perché riconosce il valore di un avamposto di solidarietà e prossimità che in questi tantissimi anni è divenuto un punto di riferimento autorevole e credibile, del quale la nostra città non può farne a meno” – ha concluso la nota.