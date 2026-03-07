Evento a Palmi su “Omessa dichiarazione di redditi illeciti e loro tassazione. Sulla legittimità della nuova frontiera del diritto penale tributario”

Si è tenuto ieri venerdì 6 marzo 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso il Tribunale Civile di Palmi un incontro-dibattito dal titolo “Omessa dichiarazione di redditi illeciti e loro tassazione. Sulla legittimità della nuova frontiera del diritto penale tributario”.

L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine degli Avvocati di Palmi in collaborazione con la Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria ed ha rappresentato un’importante occasione di confronto su uno dei temi più complessi e dibattuti del diritto penale tributario: la tassazione dei proventi derivanti da attività illecite e le conseguenze dell’omessa dichiarazione dei relativi redditi.

L’evento si è svolto presso la Sala Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del Palazzo di Giustizia di Palmi.

I temi dell’incontro

dibattito si sono concentrati su una questione di grande rilevanza sistematica: la possibilità di assoggettare a tassazione i proventi derivanti da attività illecite e le implicazioni penali connesse all’omessa dichiarazione di tali redditi.

Dopo i

Saluti istituzionali, in una sala gremita di avvocati, ad aprire i lavori magistralmente

L’Avv. Angelo Rossi

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palmi

A seguire l’ introduzione sul tema oggetto del convegno da parte

dell’ Avv. Giuseppe Saletta

Consigliere COA Palmi.

Gli interventi sono stati coordinati e moderati in maniera brillante dall’Avv. Vincenzo Barca

Consigliere COA Palmi

delegato alla Formazione.

Il primo ad intervenire

l’Avv. Antonino Quattrone

Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria che si è soffermato sulla tassazione dei proventi illeciti e la sua fonte giuridica.

A seguire

l’Avv. Domenico Infantino

Penalista – COA Palmi

che ha focalizzato il suo intervento sulla rilevanza penale della omessa dichiarazione di proventi illeciti

Le conclusioni sono state rassegnate dal Giudice,

Dott. Francesco Mollace

Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria il quale si è soffermato sull’umportante decisione a cui

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 (introdotto nel 2024), che attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale assolutorio nel processo tributario. Tali dubbi riguardano la compressione del diritto di difesa dell’Amministrazione finanziaria (art. 24 Cost.) e la disparità di trattamento (art. 3 Cost.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre approfonditi, una molteplicità di profili:

il quadro normativo e giurisprudenziale sulla tassazione dei redditi illeciti;

il rapporto tra obblighi dichiarativi e principio di non autoincriminazione;

le ricadute nel sistema dei reati tributari; ninchè

i principali orientamenti interpretativi emersi nella prassi e nella giurisprudenza.

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Palmi con il riconoscimento di 4 crediti per la formazione professionale continua degli avvocati.