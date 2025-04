Evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri nel Cosentino

Nella serata del 27 marzo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Marco Argentano con il supporto dei militari della Stazione di San Sosti hanno arrestato un soggetto evaso dal regime di detenzione domiciliare al quale era già stato sottoposto. In particolare, durante lo svolgimento di uno specifico servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo domiciliare dell’arrestato e, non trovandolo presso la propria abitazione, hanno immediatamente iniziato le ricerche. Gli operanti, rintracciavano nei pressi di una fermata dell’autobus il soggetto ricercato, il quale, senza un apparente giustificato motivo, si era allontanato dal luogo di detenzione. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari guidata dal Dottor Alessandro D’Alessio, hanno eseguito la misura precautelare dell’arresto in flagranza di reato ai sensi dell’art.385 del Codice Penale.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Castrovillari in attesa di Giudizio Direttissimo. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che lo stesso è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

Ancora una volta emerge l’attenzione che i militari dell’Arma dei Carabinieri pongono nel controllo del territorio e nel monitoraggio costante delle dinamiche criminali. In particolare, le attività di prevenzione e repressione dei reati svolte dalle Pattuglie su strada, sono di peculiare importanza per dare risposta alle esigenze di sicurezza richieste della cittadinanza. Infine, si sottolinea la necessità di una stretta collaborazione tra le Istituzioni e la popolazione locale, che è chiamata a contattare sempre le Forze di Polizia e fornire qualsiasi elemento che potrebbe rilevarsi essenziale al fine di perseguire le più varie tipologia di reato.