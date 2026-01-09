Estorsione con il metodo mafioso alla vigilia di Natale ai danni di un imprenditore calabrese, due arresti. I NOMI

Estorsione aggravata con il metodo mafiosi alla vigilia di Natale ai danni di un imprenditore di Bisignano nel Cosentino, il Gip di Catanzaro Andrea Odierno ha disposto l’arresto in carcere nei confronti di Emanuele Apuzzo e Davide Naccarato, ritenuti responsabili, secondo l’ipotesi accusatoria, di estorsione mafiosa.

Il reato, come ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, all’esito delle indagini condotte dal NORM Compagnia Carabinieri di Rende, guidato dal capitano Andrea Aiello, sarebbe stato commesso ai danni di un imprenditore edile di Bisignano.

La vittima, secondo quanto emerso, è aggiudicataria di tre appalti pubblici relativi alla realizzazione di opere di fognatura, del nuovo cimitero e di alcune rotonde stradali, lavori tuttora in corso. La richiesta estorsiva è stata pari a 3mila euro avanzata appunto alla vigilia di Natale. I due indagati sono assistiti dai difensori Giuseppe Malvasi e Matteo Cristiani.