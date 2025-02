Ernesto Alecci sui dati riportati nel Rapporto Svimez sullo stato di attuazione delle opere del PNRR in Calabria

Alecci: “Regione Calabria in preoccupante ritardo, anche sui “cantieri” legati alla Sanità. Urge affrontare la questione in Consiglio regionale con un dibattito aperto, per non perdere anche questa occasione per la nostra regione. Un plauso ai Sindaci e agli amministratori per quanto fatto tra mille difficoltà.”

Non può che preoccupare quanto emerge dal recentissimo Report della SVIMEZ “PNRR EXECUTION” dedicato allo stato di attivazione dei progetti finanziabili attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I dati del rapporto, evidenziano, infatti, un enorme ritardo nella progettualità esecutiva a titolarità della regione Calabria, con un poco edificante 23% di attuazione al dicembre 2024. Questi dati fanno riferimento anche alla “Missione Sanità”, con “cantieri”, come ad esempio la realizzazione di ospedali e case di comunità, in cui la nostra regione fa registrare ritardi e criticità, anche nel confronto comparato con le altre regioni d’Italia, basti pensare che la media delle regioni meridionali per quantoriguarda i progetti in fase esecutiva è pari al 50%.

Più volte, nei mesi scorsi abbiamo denunciato questa situazione, auspicando un cambio di passo e un’accelerazione che purtroppo, a un anno e mezzo circa dalla scadenza del PNRR non abbiamo ancora visto. Inutile dire che, stando così le cose, il PNRR rischia di certificare l’ennesima occasione mancata per la Calabria, con la conseguente perdita di finanziamenti già potenzialmente stanziati, soprattutto in quegli ambiti, come la sanità, dove maggiormente si sente il bisogno di investimenti e innovazione. Per questo motivo ritengo quanto mai necessario prevedere al più presto da parte del Presidente Roberto Occhiuto un dibattito aperto, ormai non più rinviabile, all’interno del consiglio Regionale dedicato allo stato di avanzamento dei progetti e delle opere finanziabili attraverso il PNRR. Credo necessario, inoltre, conoscere quali azioni la governance regionale intende attuare per recuperare l’evidente gap, analizzando anche l’attività delle risorse umane e professionali fino ad oggi messe in campo.

Mi preme, infine, rivolgere un sentito plauso agli ottimi sindaci e amministratori locali calabresi che, sempre secondo i dati del rapporto, ad oggi stanno facendo registrare uno straordinario 65,6% per quanto riguarda le opere a titolarità dei Comuni con progetti in fase esecutiva. Un risultato molto importante, che pone i Comuni calabresi in un’ottima posizione anche nel confronto con le altre regioni meridionali, nonostante le difficoltà croniche dovute alla mancanza di risorse e di personale specializzato.