Emergenza strade a Gioia Tauro: voragini e criticità

Riceviamo numerose segnalazioni da parte di cittadini gioiesi che mettono in evidenza la grave situazione delle strade a Gioia Tauro. Le voragini e le criticità sono diffuse in tutta la città, rendendo pericoloso il cammino per i cittadini.

La problematica si è accentuata dopo i recenti temporali e la grande quantità di acqua che è caduta nella nostra zona. I cittadini hanno segnalato che gran parte di queste voragini sono segnalate dalla loro buona volontà, ma mancano le transenne e le segnalazioni ufficiali per poter prendere provvedimenti.

È necessario che le autorità competenti intervengano per risolvere questa situazione di emergenza. La situazione è critica e richiede un intervento immediato per evitare incidenti e danni ai veicoli. I cittadini gioiesi chiedono quanto meno l’immediato ripristino di tutte queste criticità che si trovano in città.

Sarebbe opportuno prendere i provvedimenti specialmente in questo periodo, con l’arrivo della primavera, quando ci sono tante biciclette e moto che transitano per le strade della città, aumentando il rischio di incidenti. Molte delle criticità si trovano addirittura nei pressi di incroci pericolosi, dove la situazione diventa ancora più critica.

Pubblichiamo alcune foto delle numerose inviateci, per dare un’idea della gravità della situazione. Ci teniamo a precisare che stiamo mettendo in evidenza una problematica reale, segnalata da diversi cittadini gioiesi, e siamo disponibili alle repliche e alle discussioni civili.

Non ammettiamo però aggressioni spropositate ed ingiustificate. La libertà di stampa e la critica costruttiva sono fondamentali per migliorare la nostra città.