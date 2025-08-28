Elezioni regionali, nel centrodestra è lotta dura per chi arriva nei primi tre posti delle liste regionali della coalizione

L’ordine della Meloni, tutti in lista i parlamentari calabresi alle elezioni regionali. C’è dunque una ragione di sopravvivenza politica per la leadership. Dunque, Wanda Ferro, Denis Nesci e Fausto Orsomarso candidati per drenare voti verso la lista di Fratelli d’Italia. La competizione ormai è palese all’interno del centrodestra, frenare Occhiuto e Cannizzaro in termini di voti di lista. Il sistema elettorale favorisce nella ripartizione dei seggi in caso di vittoria di Roberto Occhiuto, le prime tre liste della coalizione. Forza Italia e Fratelli d’Italia si giocano la partita per il primo e secondo posto,poi sarà lotta durissima per il terzo posto tra la lista del presidente Occhiuto e la Lega. Ci sono in ballo molti seggi da consigliere regionale. Se per pura ipotesi la lega di Salvini arrivasse al 4 posto rischierebbe di eleggere solo due consiglieri regionali. Ecco perché, il presidente Occhiuto, sta concentrando le proprie forze sulla lista del presidente…Dai nomi che circolano sono tutti candidati a doppie cifre, da Pitaro, Succurro, Crino’ ecc. In questo meccanismo di lotta, sarà declassata la lista di Forza Azzurri.

Occhiuto e Cannizzaro si giocano una partita per la gestione futura del centrodestra in Calabria. In caso di vittoria del presidente uscente, e con Forza Italia e lista del presidente al primo e terzo posto della coalizione, il cerchio politico per il futuro è delineato. Ad oggi i sondaggi sono chiarissimi a favore del centrodestra. In politica tutto può succedere…Vale la stessa regola del calcio…Il pallone è rotondo!