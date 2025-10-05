Elezioni regionali 2025, Reggio Calabria trasferimento di alcuni seggi elettorali. Ecco la nuova dislocazione

Reggio Calabria trasferimento di alcuni seggi elettorali

Anche quest’anno elettrici ed elettori di Reggio Calabria si troveranno davanti a edifici

scolastici chiusi per inagibilità e dovranno recarsi presso seggi elettorali ubicati in scuole

diverse da quelle indicate nelle tessere elettorali.

AMPA venticinqueaprile, nel ribadire l’appello già rivolto ai cittadini calabresi a recarsi alle

urne per scegliere candidato Presidente e consiglieri regionali, informa gli elettori di Reggio

Calabria che è necessario utilizzare i seggi elettorali indicati nell’avviso pubblicato sul sito del

Comune di Reggio Calabria, che di seguito è riportato.

Reggio Calabria, 4 settembre 2025

AVVISO

Variazione temporanea ubicazione di alcuni seggi elettorali

VISTA l’ordinanza Sindacale n. 78 del 04/10/2023 il plesso scolastico Pythagoras, sede di consultazioni elettorali, è

stato dichiarato inagibile. VISTA l’ordinanza sindacale n. 81 del 09/09/2024 avente per oggetto “Chiusura plessi per

criticità in condizioni statiche” con la quale si disponeva la chiusura, tra gli altri, dei plessi “Galluppi ”(sez. 39-44-45-

47-48-121-152) e “Vitrioli ”(sez. 139 e 193) sedi di sezioni elettorali; VISTA la nota n. 61337, con la quale Settore

manutenzione, dopo un sopralluogo effettuato congiuntamente al Comandante dei Carabinieri di Gallico, considerava

non idonea la sede “ex Scuola primaria di San Giovanni di Sambatello (sez. 90);VISTA la nota del settore

manutenzione ed edilizia scolastica, prot. n. 209231 del 03/09/2025, con la quale si evidenziava il permanere delle

situazioni di criticità relativamente agli istituti sopra citati CONSIDERATO che i succitati istituti scolastici sono sede

dei seggi elettorali indicati; RITENUTO NECESSARIO trasferire temporaneamente gli elettori delle sezioni

interessate in altri luoghi idonei, come da verbale della Commissione Elettorale Circondariale n. 77 del 24/09/2025;

SI COMUNICA

la temporanea variazione dei locali adibiti a sezioni elettorali, così come segue:

Le sez. n 100 – 101 – 126 e 137 dal “plesso Phytagoras” alla scuola primaria di Sant’Elia di Ravagnese;

Le sez. n. 59 e 134 dalla “Scuola primaria di Cannavò” alla “Scuola secondaria e d’infanzia di Cannavò”;

Le sezioni 39-44-45-47-48-121-152 ex scuola “Galluppi”, presso la scuola “Scopelliti ex scuola Larizza”

(già sede delle sezioni 14-46-157);

Le sezioni 139 e 193 ex scuola Vitrioli, presso la scuola primaria “Pascoli” (già sede delle sezioni 15-17-

140-150-181);

La sezione 90 scuola primaria S. Giovanni di Sambatello presso la scuola primaria e d’infanzia.