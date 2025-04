Elezioni Lamezia con Talerico anche Pegna e Nicotera

In vista delle elezioni comunali di Lamezia Terme, in linea con le dichiarazioni di questi giorni in merito ad un’aggregazione di centro che riunisca anche valori ed esponenti democristiani, si è svolto ieri un incontro tra il candidato a sindaco del centrodestra Mario Murone, il Consigliere Regionale di Forza Italia e promotore della lista “Calabria Azzurra” Antonello Talerico, il segretario regionale dell’UdC Salvatore Bulzomi’, il segretario regionale del CdU Giancarlo Nicotera, il segretario lametino dell’UdC Ruggero Pegna ed i coordinatori cittadini di Calabria Azzurra Francesco De Sarro e Franco Mastroianni. Durante l’incontro gli esponenti dei partiti hanno confermato la comune volontà di proseguire e consolidare il progetto di un centro moderato, con chiara matrice cattolica, popolare ed europeista, in cui confluiranno anche candidati provenienti da UdC, Cdu e Forza Italia a sostegno di Murone nella corsa a sindaco. “La lista Calabria Azzurra – hanno dichiarato i vari partecipanti all’incontro – darà l’opportunità a chi crede nei nostri principi e valori, di avere un riferimento in cui riconoscersi. Crediamo che si senta forte il bisogno di un centro coerente, equilibrato, serio e affidabile, che abbia come unico obiettivo una politica di impegno, di idee e progetti utili alla crescita e al miglioramento della Città”. “Nella lista, rappresentando i partiti di cui sono segretari – hanno precisato Talerico e Bulzomì – scenderanno in campo anche gli stessi Giancarlo Nicotera e Ruggero Pegna, figure di prestigio ed esempio in Consiglio comunale di lealtà, coerenza, impegno, concretezza e progettualità, a favore della Città e del suo ruolo di primo piano in ambito non solo regionale.”. Soddisfatto al termine anche l’avvocato Murone, per il supporto convinto di un’area che rappresenta culturalmente e politicamente un pezzo della società lametina e la continuità con anni importanti della storia della città.”.