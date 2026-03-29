Elezioni Consiglio Provinciale di Catanzaro, Alecci: “Cresce il consenso per i Progressisti per la Provincia, risultato importante che rafforza il nostro impegno sui territori”

Il risultato ottenuto dalla lista ‘Progressisti per la Provincia’ nelle elezioni per il Consiglio provinciale di Catanzaro rappresenta un dato politico e amministrativo molto rilevante. Rispetto alla precedente consultazione, la nostra lista cresce in maniera significativa, risultando la seconda lista più votata e ottenendo il 25% dei voti ponderati, eleggendo così tre consiglieri provinciali, uno in più rispetto all’ultima elezione. Si tratta di un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma la bontà del lavoro politico e amministrativo portato avanti in questi anni.

Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento a quanti si sono spesi con generosità, passione e senso di responsabilità per costruire e presentare una lista competitiva. Il mio grazie va a tutti i candidati, che hanno messo a disposizione impegno e radicamento territoriale, e a tutti gli amministratori della provincia di Catanzaro che hanno scelto di accordare il loro voto alla nostra lista, riconoscendone la serietà della proposta politica e la qualità della rappresentanza.

Un augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri provinciali eletti, Domenico Giampà, Gregorio Buccolieri e Lidia Vescio: sono certo che sapranno rappresentare al meglio i territori, le istanze dei Comuni e i bisogni delle comunità locali, svolgendo il loro incarico con competenza e spirito di servizio.Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo anche ai due consiglieri provinciali uscenti e non più candidati, Igea Caviano e Gregorio Gallello, per il lavoro svolto in questi anni e per il contributo politico e amministrativo offerto.

A Gregorio Gallello va, inoltre, un ringraziamento speciale anche per l’impegno profuso nel suo ruolo di segretario provinciale della Federazione di Catanzaro, fornendo un contributo importante di organizzazione, guida politica e radicamento del partito sui territori.

L’esito di questa elezione ci consegna una responsabilità ancora maggiore: continuare a lavorare con serietà, ascolto e concretezza, per rafforzare il ruolo della Provincia e per sostenere i Comuni e gli amministratori locali in una fase complessa, ma decisiva per il futuro del territorio catanzarese. La Provincia resta un ente fondamentale, un presidio istituzionale indispensabile per il coordinamento territoriale, per la viabilità, per l’edilizia scolastica e per tanti servizi essenziali. Per questo riteniamo che debba essere restituita alla piena importanza che merita, con maggiori deleghe, risorse adeguate e fondi certi, affinché possa tornare a svolgere fino in fondo la propria funzione al servizio delle comunità.