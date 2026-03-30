Elezioni Consiglio provinciale Crotone. Antonio Montuoro: Fratelli d’Italia cresce in voti e rappresentanza, premiata la presenza costante sui territori

“Il risultato del rinnovo del Consiglio provinciale di Crotone rappresenta un indice di gradimento politico significativo per Fratelli d’Italia e per quanti, sul territorio, lavorano con impegno e coerenza per rafforzarne la presenza istituzionale”. Lo afferma l’assessore regionale di FdI, Antonio Montuoro, sottolineando l’importante affermazione dei due eletti Cataldo Maltese e Saverio Punelli nella lista “Identità e Territorio”, espressione diretta del partito.

“Il risultato conseguito è ragguardevole – afferma Montuoro – e testimonia una crescita evidente rispetto alla precedente tornata elettorale, sia in termini di voti di lista che di seggi, raddoppiando di fatto la rappresentanza all’interno dell’assemblea provinciale. Un sentito ringraziamento va al coordinatore provinciale Michele De Simone per il grande lavoro svolto sul territorio, così come a tutti i candidati che hanno creduto e contribuito a questo progetto politico, e a tutte le amministratrici e gli amministratori che hanno espresso la loro fiducia. Maltese e Punelli entreranno a far parte di una maggioranza di centrodestra solida e coesa all’interno dell’amministrazione guidata dal nuovo presidente Antonio Ammirati.

Per Fratelli d’Italia si conferma un trend di crescita costante, già evidenziato anche nelle recenti elezioni alla Provincia di Catanzaro, contribuendo a rafforzare il legame con i diversi livelli di governo grazie al prezioso ruolo di guida e collante della coordinatrice regionale e sottosegretario Wanda Ferro. Questo risultato – conclude l’assessore Montuoro – rappresenta un nuovo punto di partenza per consolidare una piattaforma politica dai contenuti chiari e identitari, capace di generare entusiasmo, valorizzare i territori e promuovere una partecipazione sempre più ampia e consapevole”.