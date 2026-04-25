Elezioni Comunali Taurianova, tutto pronto per la sfida elettorale tra i candidati a Sindaco Biasi, Romeo e Loprete. LE LISTE

È tutto pronto per la sfida elettorale del 24 e 25 maggio che si terrà a Taurianova in occasione delle Elezioni Comunali per eleggere il nuovo sindaco che guiderà la città per i prossimi cinque anni.

Tre i candidati a sindaco che si contenderanno la fascia tricolore, il sindaco uscente (e quattro volte sindaco) Roy Biasi, l’ex due volte sindaco Domenico Romeo e l’ex assessore comunale Raffaele Loprete.

Saranno tre le liste civiche in quanto per la prima volta si voterà con un sistema diverso da quello del 2020 dove erano previste le coalizioni e il doppio turno, mentre in questo caso sarà un turno unico, chi prende più voti sarà eletto sindaco della città. Questo sistema elettorale non consente il voto disgiunto. Dopo il voto saranno dieci i consiglieri di maggioranza e sei la minoranza.

Il sindaco Uscente Roy Biasi si presenta con una lista con “Centrodestra unito per Taurianova” e i tre simboli che lo compongono ovvero Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Domenico Romeo, già due volte sindaco della città con una lista civica denominata “Alba Nuova, mentre il dem Raffaele Loprete con un’altrettanta lista civica denominata “Radici e Futuro”.

I NOMI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Lista “Centrodestra Unito per Taurianova” con candidato a sindaco Roy Biasi

Antonino Caridi detto “Nino” Maria Girolama Fedele Massimo Grimaldi Angela Crea Simona Monteleone Stefania Barca Fabio Fuda Raffaele Scarfò Mariella Calapà Sebastiano Stranges detto “Nello” Cinzia Cucinotta Tiziana Lazzaro Daniele Prestileo Alessio Viola Vitale Startari detto “Vito” Rocco Amuso

Lista “Alba Nuova” con candidato a sindaco Domenico Romeo

Arcuri Grazia Arena Vincenzo Bellantonio Francesco Brigandì Luigia detta “Gina” Demoro Valentina De Giorgio Rosario detto “Saro” Foti Giulia Gallo Girolamo detto “Mino” Marzico Francesco Panarello Antonella Raso Anna Romeo Marcello Carlo Savoia Angela Sicari Antonio Timpano Raffaele Valotta Maria Concetta

Lista “Radici e Futuro” con candidato a sindaco Raffaele Loprete