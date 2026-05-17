Elezioni comunali Taurianova, oggi ore 19,00 il comizio di Raffaele Loprete a Piazza Italia

Raffaele Loprete in piazza Italia: oggi l’incontro con i cittadini alle ore 19

Questa sera, alle ore 19, in Piazza Italia, è previsto un incontro pubblico con Raffaele Loprete, esponente del centrosinistra e del Partito Democratico, che presenterà alla cittadinanza le motivazioni della propria discesa in campo e le linee principali del suo programma elettorale in vista di un’eventuale elezione a sindaco.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di presentazione della candidatura, che punta a coinvolgere direttamente i cittadini attraverso momenti di confronto pubblico e partecipazione. Durante l’incontro, Loprete illustrerà le priorità della sua proposta amministrativa per la città, soffermandosi sui principali interventi previsti in caso di vittoria alle elezioni comunali.

All’evento sono attesi anche rappresentanti del mondo della sinistra locale, che negli anni passati hanno ricoperto ruoli significativi nell’amministrazione e nella vita politica del territorio. La loro presenza è stata annunciata come un contributo al dibattito e al sostegno di una candidatura definita come rinnovatrice e vicina alle nuove generazioni.

La candidatura di Loprete, infatti, viene descritta dagli organizzatori come giovane e particolarmente apprezzata tra i più giovani, inserendosi in un quadro politico che mira al rinnovamento della rappresentanza locale.

