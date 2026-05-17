Reggio cresce, lunedì 18 maggio incontro pubblico con Francesco Boccia e Mimmo Battaglia

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabriacomunica che lunedì 18 maggio il presidente dei senatori del Pd FrancescoBoccia sarà in città per una giornata di confronto con il territorio.

Alle ore 18.30 è in programma l’incontro pubblico “Reggio cresce, non tornaindietro” insieme al candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia,presso l’ÈHotel sul lungomare cittadino. Un momento aperto allapartecipazione di cittadini, associazioni e forze sociali per discuteredelle prospettive di crescita e sviluppo della città.