Elezioni Comunali Palmi, ecco la squadra del candidato a sindaco Francesco Cardone. LISTE

Apr 25, 2026 - redazione

Tutto pronto per la sfida comunale a Palmi tra l’avv. Francesco Cardone e Giovanni Calabria. Di seguito la coalizione dell’avv. Francesco Cardone presidente del Consiglio Comunale uscente.

LISTA PALMI 365
BONELLI Maria, Santa Cristina d’Aspromonte 02.09.1953
BRUNO Patrizia, Cagliari 24.03.1972
DATTILO Giuseppina, Palmi 07.01.1977
GALLUCCI Annalisa, Palmi 10.02.1994
FAGA’ Giuliana, Palmi 31.05.1977
ISOLA Massimiliano, Oppido Mamertina 23.02.1982
MACERI Salvatore, Volterra 20.02.1992
METTE Simona, Palmi 05.11.1981
NEDELCU Adriana, Focsani (Romania) 19.11.1974
NITA Arianna Nicole, Polistena 23.04.2007
SAFFIOTI Natalia, Palmi 05.11.1988
SIMONE Flavia, Reggio Calabria 30.11.1998
ZERBONIA Gabriele, Polistena 30.12.2000
CAMBREA Vincenzo, Palmi 03.02.1968
CARATOZZOLO Giuseppe, Reggio Calabria 09.09.2006
LISTA CARDONE SINDACO
CARDONE Francesco Carmelo, Palmi 25.10.1958
COMMISSO Antonino, Palmi 27.10.1992
FILIPPONE Desideria, Reggio Calabria 01.09.1997
FONTI Antonio, Reggio Calabria 06.07.1978
IACOVO Denise, Palmi 24.08.1988
LO FRANO Angela Maria Chiara, Corigliano Calabro 12.08.1961
MAGAZZU’ Giuseppe, Palmi 11.09.1971
MESSINA Elisa, Polistena 08.05.1989
MISALE Rocco, Palmi 03.09.1990
PERNA Riccardo, Scilla 16.10.1998
SAFFIOTI Concetta, Palmi 13.11.1968
SCHIPILLITI Solidea detta Sole, Gioia Tauro 13.08.1981
SPAMPINATO Gianluca detto Spampi, Taurianova 22.03.1976
TEDESCO Francescantonio detto Ciccio, Palmi 01.01.1974
TEOFANI Diego, Ivrea 11.03.1988
ZAPPONE Vincenza detta Enza, Roma 02.03.1970
LISTA INDIETRO NON SI TORNA
AMATO Maria Cristina detta Cristina, Gioia Tauro 22.07.1986
AQUINO Pasquale, Oppido Mamertina 02.02.1984
BONASERA Laura, Roma 24.06.1978
CIAPPINA Eliana, Palmi 03.05.1980
CONDELLO Letteria detta Lilly, Palmi 04.06.1992
FILIPPONE Roberto, Palmi 09.04.1980
GIOFFRE’ William Giuseppe Vincenzo, Cinquefrondi 10.04.1984
LACAPRIA Valentina, Palmi 15.09.1987
LAURO Davide Vinceslav, San Pietropburgo (Russia) 29.09.1992
MANAGO’ Carmelo detto Zamo, Palmi 22.11.1976
PAPALIA Lorena, Oppido Mamertina 14.02.1983
RANDAZZO Tiziana, Scilla 26.02.1986
SAFFIOTI Francesco, Polistena 26.03.1998
VIRGILLITO Antonio detto Toni, Taurianova 19.05.1967
ZAMPOGNA Maria Chiara detta Chiara, Oppido Mamertina 03.09.1983
GALLETTA Vincenzo, Palmi 12.07.1962

