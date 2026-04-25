Elezioni Comunali Palmi, ecco la squadra del candidato a sindaco Francesco Cardone. LISTE

Tutto pronto per la sfida comunale a Palmi tra l’avv. Francesco Cardone e Giovanni Calabria. Di seguito la coalizione dell’avv. Francesco Cardone presidente del Consiglio Comunale uscente.
|LISTA PALMI 365
|BONELLI Maria, Santa Cristina d’Aspromonte 02.09.1953
|BRUNO Patrizia, Cagliari 24.03.1972
|DATTILO Giuseppina, Palmi 07.01.1977
|GALLUCCI Annalisa, Palmi 10.02.1994
|FAGA’ Giuliana, Palmi 31.05.1977
|ISOLA Massimiliano, Oppido Mamertina 23.02.1982
|MACERI Salvatore, Volterra 20.02.1992
|METTE Simona, Palmi 05.11.1981
|NEDELCU Adriana, Focsani (Romania) 19.11.1974
|NITA Arianna Nicole, Polistena 23.04.2007
|SAFFIOTI Natalia, Palmi 05.11.1988
|SIMONE Flavia, Reggio Calabria 30.11.1998
|ZERBONIA Gabriele, Polistena 30.12.2000
|CAMBREA Vincenzo, Palmi 03.02.1968
|CARATOZZOLO Giuseppe, Reggio Calabria 09.09.2006
|LISTA CARDONE SINDACO
|CARDONE Francesco Carmelo, Palmi 25.10.1958
|COMMISSO Antonino, Palmi 27.10.1992
|FILIPPONE Desideria, Reggio Calabria 01.09.1997
|FONTI Antonio, Reggio Calabria 06.07.1978
|IACOVO Denise, Palmi 24.08.1988
|LO FRANO Angela Maria Chiara, Corigliano Calabro 12.08.1961
|MAGAZZU’ Giuseppe, Palmi 11.09.1971
|MESSINA Elisa, Polistena 08.05.1989
|MISALE Rocco, Palmi 03.09.1990
|PERNA Riccardo, Scilla 16.10.1998
|SAFFIOTI Concetta, Palmi 13.11.1968
|SCHIPILLITI Solidea detta Sole, Gioia Tauro 13.08.1981
|SPAMPINATO Gianluca detto Spampi, Taurianova 22.03.1976
|TEDESCO Francescantonio detto Ciccio, Palmi 01.01.1974
|TEOFANI Diego, Ivrea 11.03.1988
|ZAPPONE Vincenza detta Enza, Roma 02.03.1970
|LISTA INDIETRO NON SI TORNA
|AMATO Maria Cristina detta Cristina, Gioia Tauro 22.07.1986
|AQUINO Pasquale, Oppido Mamertina 02.02.1984
|BONASERA Laura, Roma 24.06.1978
|CIAPPINA Eliana, Palmi 03.05.1980
|CONDELLO Letteria detta Lilly, Palmi 04.06.1992
|FILIPPONE Roberto, Palmi 09.04.1980
|GIOFFRE’ William Giuseppe Vincenzo, Cinquefrondi 10.04.1984
|LACAPRIA Valentina, Palmi 15.09.1987
|LAURO Davide Vinceslav, San Pietropburgo (Russia) 29.09.1992
|MANAGO’ Carmelo detto Zamo, Palmi 22.11.1976
|PAPALIA Lorena, Oppido Mamertina 14.02.1983
|RANDAZZO Tiziana, Scilla 26.02.1986
|SAFFIOTI Francesco, Polistena 26.03.1998
|VIRGILLITO Antonio detto Toni, Taurianova 19.05.1967
|ZAMPOGNA Maria Chiara detta Chiara, Oppido Mamertina 03.09.1983
|GALLETTA Vincenzo, Palmi 12.07.1962