Elezioni Comunali, i sindaci eletti in Calabria: ha votato il 60,91%

Le urne sono chiuse dalle 15 per le elezioni amministrative del 2025 ed ora al via lo spoglio nei 17 comuni calabresi, 4 dei quali con popolazione superiore a 15mila abitanti. L’affluenza registrata in Calabria è del 60,91%, contro il 62,47% dell’ultima tornata elettorale, con dati comunicati da 102 sezioni su 237 totali.

Eletti già tre sindaci, ovvero a Melito Porto Salvo, Cropani e San Lorenzo hanno già un sindaco prima ancora che si chiudano le urne. In quanto non avendo concorrenti è bastato raggiungere il quorum. A Melito è stato eletto Tito Nastasi; a Cropani Raffaele Mercurio e San Lorenzo, Sandro Polimeni.

Quattro i comuni sopra i 15mila abitanti, per i quali è previsto anche l’eventuale turno di ballottaggio: Cassano, Isola Capo Rizzuto, Lamezia Terme e Rende, dove c’è la possibilità del turno di ballottaggio che sarà a ridosso dei referendum dell’8 e 9 giugno.

A Rende e Isola Capo Rizzuto sembra quasi certa (salvo sorprese), la vittoria al primo turno di Sandro Principe e Maria Grazia Vittimberga (sindaco uscente).

A Paola, dopo quasi 25 anni non ci sarà ballottaggio e vince il sindaco storico Roberto Perrotta (per la quarta volta), “Sarò il sindaco di tutti”, le sue prime dichiarazioni.

A Lamezia Terme quasi certamente ci sarà ballottaggio tra Doris Lo Moro (Centrosinistra) e Mario Murone (Centrodestra).

A Cassano si avvia verso la vittoria al primo turno di Gianpaolo Iacobini con la sua coalizione civica.

A Cetraro è quasi certa la vittoria dell’ex consigliere regionale Giuseppe Aieta che ha doppiato i voti del suo sfidante Del Trono.