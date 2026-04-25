Elezioni Comunali 2026, presentata la lista di Alternativa Popolare: 32 coraggiosi, liberi e forti al fianco di Francesco Cannizzaro Sindaco
Apr 25, 2026 - redazione
Elezioni Comunali 2026, presentata la lista di Alternativa Popolare: 32 coraggiosi, liberi e forti al fianco di Francesco Cannizzaro Sindaco
È stata presentata ufficialmente questa mattina la lista di Alternativa Popolare in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, a sostegno del candidato Sindaco del Centrodestra Francesco Cannizzaro. Una lista forte con quote rosa maggioritarie, strutturata e altamente rappresentativa del tessuto sociale, professionale e politico della città. Trentadue candidati, uomini (13) e donne (19), accomunati dall’amore per Reggio Calabria e dalla volontà di contribuire concretamente alla sua rinascita.
Una squadra che unisce esperienza e rinnovamento, mettendo insieme rappresentanti della storia politica e amministrativa reggina, professionisti di primo piano, esponenti del mondo sanitario, scolastico, sportivo e sociale, ma anche tanti giovani e volti nuovi, alla loro prima esperienza politica.
A guidare la lista è il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, nonché Consigliere comunale uscente e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, che ancora una volta sceglie di mettersi in gioco per la città.
«Abbiamo costruito una lista straordinaria», dichiara Massimo Ripepi, «fatta di uomini e donne coraggiosi, liberi e forti e soprattutto innamorati di Reggio Calabria. Una lista che rappresenta la vera alternativa a dodici anni di immobilismo, degrado e prese in giro. Accanto a me ci sono persone che hanno segnato la storia di questa città e giovani pronti a scrivere il futuro. È il perfetto equilibrio tra esperienza, entusiasmo e concretezza.
«Alternativa Popolare, partito federato a Forza Italia, sarà protagonista di questa sfida e contribuirà in maniera decisiva alla vittoria di Francesco Cannizzaro, il miglior candidato a Sindaco che si potesse avere».
Tra i nomi di maggiore esperienza politica figurano personalità che hanno già ricoperto ruoli istituzionali e amministrativi nella città, come Emiliano Imbalzano, Paolo Gatto, Roberto Leo, Lillo Zappia ed Ersilia Andidero.
La lista si distingue per la sua composizione eterogenea e completa, ponendosi come una sintesi fedele del tessuto sociale cittadino. La compagine riunisce eccellenze provenienti da settori strategici della società civile: dalla sanità, con medici e professionisti della salute, ai comparti tributario e fiscale e dei sindacati. Il progetto vede inoltre il coinvolgimento di esponenti del mondo della scuola e della cultura, figure attive nel sociale a sostegno di giovani e famiglie, esperti della tutela ambientale e rappresentanti dello sport, da sempre pilastro fondamentale per la crescita e l’inclusione della nostra comunità.
Non mancano infine giovani e numerosi volti completamente nuovi alla politica, donne e uomini che hanno scelto di mettersi in gioco per dare un contributo concreto alla rinascita di Reggio Calabria, portando entusiasmo, competenze e nuove energie al progetto di Alternativa Popolare.
Ecco l’elenco completo dei 32 candidati della lista Alternativa Popolare:
- Ripepi Massimo Antonino
- Andidero Ersilia
- Barcella Giovanna
- Bisacchi Elena
- Boz Antonella Angela Mara
- Caristi Giovanna Miriam
- Chirico Teresa
- D’Aguì Patrizia
- De Paoli Emilio Francesco
- Drommi Antonia Grazia
- Falcomatà Bruno
- Ferro Maria Giovanna, detta Vania
- Filocamo Eleonora
- Gatto Paolo
- Iaconis Carmela, detta Carmen
- Imbalzano Emiliano
- Isabella Margherita Simona
- Leo Vincenzo Roberto
- Logoteta Danila
- Mallamace Elisa Maria
- Mancini Gaia
- Marino Bruno
- Minniti Michaela Claire
- Perni Antonio
- Principato Angela Irene
- Romeo Maria Letizia
- Scaramozzino Maria
- Scopelliti Paolo
- Stillittano Francesco
- Tramontana Emilio
- Trapani Francesco
- Zappia Letterio, detto Lillo
«Con questa squadra», conclude Massimo Ripepi, «siamo pronti a lavorare duramente per la liberazione della nostra Rheggio 743 a.C. Il 24 e 25 maggio i cittadini avranno finalmente la possibilità di scegliere il cambiamento vero e dare il via ad una vera rivoluzione!».
Alternativa Popolare Calabria