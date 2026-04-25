Elezioni Comunali 2026, presentata la lista di Alternativa Popolare: 32 coraggiosi, liberi e forti al fianco di Francesco Cannizzaro Sindaco

È stata presentata ufficialmente questa mattina la lista di Alternativa Popolare in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, a sostegno del candidato Sindaco del Centrodestra Francesco Cannizzaro. Una lista forte con quote rosa maggioritarie, strutturata e altamente rappresentativa del tessuto sociale, professionale e politico della città. Trentadue candidati, uomini (13) e donne (19), accomunati dall’amore per Reggio Calabria e dalla volontà di contribuire concretamente alla sua rinascita.

Una squadra che unisce esperienza e rinnovamento, mettendo insieme rappresentanti della storia politica e amministrativa reggina, professionisti di primo piano, esponenti del mondo sanitario, scolastico, sportivo e sociale, ma anche tanti giovani e volti nuovi, alla loro prima esperienza politica.

A guidare la lista è il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, nonché Consigliere comunale uscente e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, che ancora una volta sceglie di mettersi in gioco per la città.

«Abbiamo costruito una lista straordinaria», dichiara Massimo Ripepi, «fatta di uomini e donne coraggiosi, liberi e forti e soprattutto innamorati di Reggio Calabria. Una lista che rappresenta la vera alternativa a dodici anni di immobilismo, degrado e prese in giro. Accanto a me ci sono persone che hanno segnato la storia di questa città e giovani pronti a scrivere il futuro. È il perfetto equilibrio tra esperienza, entusiasmo e concretezza.

«Alternativa Popolare, partito federato a Forza Italia, sarà protagonista di questa sfida e contribuirà in maniera decisiva alla vittoria di Francesco Cannizzaro, il miglior candidato a Sindaco che si potesse avere».

Tra i nomi di maggiore esperienza politica figurano personalità che hanno già ricoperto ruoli istituzionali e amministrativi nella città, come Emiliano Imbalzano, Paolo Gatto, Roberto Leo, Lillo Zappia ed Ersilia Andidero.

La lista si distingue per la sua composizione eterogenea e completa, ponendosi come una sintesi fedele del tessuto sociale cittadino. La compagine riunisce eccellenze provenienti da settori strategici della società civile: dalla sanità, con medici e professionisti della salute, ai comparti tributario e fiscale e dei sindacati. Il progetto vede inoltre il coinvolgimento di esponenti del mondo della scuola e della cultura, figure attive nel sociale a sostegno di giovani e famiglie, esperti della tutela ambientale e rappresentanti dello sport, da sempre pilastro fondamentale per la crescita e l’inclusione della nostra comunità.

Non mancano infine giovani e numerosi volti completamente nuovi alla politica, donne e uomini che hanno scelto di mettersi in gioco per dare un contributo concreto alla rinascita di Reggio Calabria, portando entusiasmo, competenze e nuove energie al progetto di Alternativa Popolare.

Ecco l’elenco completo dei 32 candidati della lista Alternativa Popolare:

Ripepi Massimo Antonino Andidero Ersilia Barcella Giovanna Bisacchi Elena Boz Antonella Angela Mara Caristi Giovanna Miriam Chirico Teresa D’Aguì Patrizia De Paoli Emilio Francesco Drommi Antonia Grazia Falcomatà Bruno Ferro Maria Giovanna, detta Vania Filocamo Eleonora Gatto Paolo Iaconis Carmela, detta Carmen Imbalzano Emiliano Isabella Margherita Simona Leo Vincenzo Roberto Logoteta Danila Mallamace Elisa Maria Mancini Gaia Marino Bruno Minniti Michaela Claire Perni Antonio Principato Angela Irene Romeo Maria Letizia Scaramozzino Maria Scopelliti Paolo Stillittano Francesco Tramontana Emilio Trapani Francesco Zappia Letterio, detto Lillo

«Con questa squadra», conclude Massimo Ripepi, «siamo pronti a lavorare duramente per la liberazione della nostra Rheggio 743 a.C. Il 24 e 25 maggio i cittadini avranno finalmente la possibilità di scegliere il cambiamento vero e dare il via ad una vera rivoluzione!».



Alternativa Popolare Calabria