Elezioni amministrative Cutro, nasce un fronte unito attorno a Pina Bruni

In vista delle elezioni amministrative a Cutro, arriva una scelta politica chiara e significativa: Antonio Lerose, inizialmente candidato a sindaco, decide di fare un passo indietro per sostenere con convinzione la candidatura di Pina Bruni sindaco di Cutro.

Una decisione che rappresenta un segnale forte di responsabilità politica e di volontà di costruire un progetto unitario, evitando divisioni e frammentazioni che potrebbero indebolire il futuro della città.

A spiegare le ragioni di questa decisione è lo stesso Antonio Lerose, che sottolinea come la sua scelta nasca da una visione chiara del futuro di Cutro:

Innanzitutto perché una rappresentanza femminile, unitamente all’esperienza che ha maturato negli anni, alla guida del nostro paese rappresenterebbe una svolta reale.

In secondo luogo perché il proliferare delle liste contribuirebbe soltanto a una ulteriore frammentazione dei voti, motivo per il quale, nonostante la mia candidatura sia stata la prima a palesarsi già mesi addietro, oggi compio un passo avanti unendomi alla lista ‘Cutro non più da sola’ capitanata da Pina Bruni.

Sono certo che le sue capacità, esperienza e competenza possano contribuire al progresso del paese, così come avviene già nel resto d’Europa.

C’è un reale bisogno di cambiamento, per restituire alla nostra comunità il valore che merita.

Un vero cambiamento si può ottenere solo tentando nuovi approcci, abbandonando vecchie concezioni e aprendosi a nuove prospettive.

Cutro, come altri paesi limitrofi, avvalendosi di una donna esperta alla guida della comunità potrà ambire alla rinascita, perché la donna rappresenta un valore aggiunto in questo tempo molto significativo per creare Unità.

Il mio appello è rivolto a tutti i futuri candidati a sindaco: bisogna valutare l’eventualità di unirsi ulteriormente per il bene del paese. La coalizione delle liste è da considerare come un beneficio per i cittadini e per l’intera comunità.

Più unione, più forza”.

Pina Bruni candidata sindaco Cutro: il progetto per una città mai più sola

La candidatura di Pina Bruni si inserisce in un contesto delicato, in cui Cutro è stata troppo spesso lasciata sola…..

Il progetto politico si fonda su un messaggio chiaro: > Cutro non più da sola

Un percorso che punta a restituire dignità, sviluppo e centralità alla comunità locale.

Leadership femminile e visione europea: una nuova prospettiva per Cutro

Un elemento centrale del sostegno di Lerose è il riconoscimento del valore della leadership femminile nelle istituzioni.

Durante i suoi 33 anni vissuti in Germania, ha potuto osservare modelli virtuosi di governance, dove le donne hanno ricoperto ruoli fondamentali, contribuendo allo sviluppo delle comunità.

Questo rafforza la convinzione che anche a Cutro una guida femminile e possa rappresentare una svolta concreta perché è un alternanza a passo con i tempi.

Unità politica e cambiamento: la sfida per il futuro

Il sostegno di Antonio Lerose a Pina Bruni rappresenta un passaggio importante verso una politica più coesa e orientata al futuro.

Il messaggio è chiaro: > basta divisioni, serve una visione condivisa

Perché oggi più che mai: più unione significa più forza per Cutro

E in questa direzione, Lerose ribadisce con convinzione di credere fortemente nelle capacità di Pina Bruni di governare Cutro, offrendo il proprio supporto per costruire una città finalmente protagonista.