Elezioni a Palmi: alle spalle di Giovanni Calabria, il “civismo”, 4 ex sindaci da destra a sinistra; è forza o si può rivelare una debolezza per il centrodestra?

A Palmi la sfida elettorale si gioca su un bivio netto: proseguire lungo un percorso di continuità amministrativa oppure affidarsi a un’operazione politica che mette insieme anime profondamente diverse.

Negli ultimi nove anni, la città ha seguito una linea definita: circa 25 milioni di euro investiti in opere pubbliche, interventi nelle periferie e una strategia orientata al rafforzamento dei servizi e allo sviluppo sostenibile.

La candidatura di Giovanni Calabria offre però un quadro politico che solleva interrogativi. Si presenta come “civica” una coalizione che, nei fatti, riunisce forze chiaramente riconducibili al centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, insieme all’associazione Faro e al movimento Agire.

Un’aggregazione eterogenea, che arriva a includere anche il centro studi guidato da Antonio Carrozza, intitolato a Francesco Carbone, figura simbolo dell’antifascismo cittadino.

A sostenere lo stesso candidato si ritrovano inoltre quattro ex sindaci — Antonino Parisi, Domenico Alvaro, Ennio Gaudio e Giovanni Barone — protagonisti in passato di contrapposizioni e divisioni politiche.

Un quadro che, già in occasione dell’inaugurazione della sede elettorale, ha mostrato una collocazione chiara: esponenti dei partiti di centrodestra hanno indicato senza ambiguità Calabria come il proprio candidato di riferimento.

Più che un progetto civico, dunque, emerge un’operazione politica costruita su equilibri complessi, che tiene insieme posizioni differenti con un unico elemento comune: l’opposizione all’attuale amministrazione.

Il rischio, in questi casi, non è la debolezza elettorale ma l’instabilità futura: mediazioni continue, veti incrociati e difficoltà nelle scelte amministrative.