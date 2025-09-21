Edilizia scolastica, Enzo Bruno ricorda il nuovo liceo artistico di Squillace: “Un impegno che continuerà per la comunità”

Nei giorni in cui si apre il nuovo anno scolastico 2025/2026, l’ex presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha voluto ripercorrere le principali iniziative portate avanti durante il suo mandato in tema di edilizia scolastica.

“Abbiamo messo in campo – ha ricordato Bruno – un’ampia operazione di recupero e messa in sicurezza delle strutture, per circa 40 milioni di euro, su tutti e tre i territori provinciali: lametino, catanzarese e ionio”.

Tra le realizzazioni più significative, Bruno ha voluto sottolineare il nuovo liceo artistico di Squillace: “È stata l’opera più importante, voluta, finanziata e progettata dalla Provincia sotto la mia guida. Con deliberazione del Presidente n.196 del 2 luglio 2018 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica, curato dall’architetto Pantaleone Narciso e presentato alla Regione per il finanziamento. In data 29 novembre 2018 la Regione Calabria, sotto la presidenza di Mario Oliverio, con decreto dirigenziale n.13690 ha finanziato l’opera per 6 milioni e 500 mila euro”.

Bruno ha poi aggiunto un ringraziamento “al presidente Oliverio, al sindaco Muccari e alla sua Amministrazione, che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione, ai tecnici, al preside Cristofaro e a tutti i miei collaboratori”.

Infine, un pensiero agli studenti e al personale scolastico: “Agli alunni, alle famiglie, al corpo docente e non docente e ai cittadini del comprensorio va il mio augurio di buon anno scolastico e l’assicurazione che il mio impegno continuerà nell’interesse della comunità”.