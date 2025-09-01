Eccellenza sanitaria all’Ospedale di Polistena nell’Ortopedia, il ringraziamento pubblico del sindaco di Cosoleto

Il sindaco di Cosoleto Angelo Surace ha espresso con una nota “il più sincero apprezzamento per l’eccellenza sanitaria riscontrata nel reparto di Ortopedia diretto dal dott. Antonio Laganà”. Il motivo di tale ringraziamento pubblico è dovuto al fatto che un anziano cittadino, C.B. le sue iniziali, era stato ricoverato d’urgenza a seguito di “una frattura al femore della gamba destra” e che dall’arrivo in Pronto Soccorso fino all’intervento chirurgico necessario, nell’arco di tre giorni è stato dimesso per essere trasferito in una struttura riabilitativa.

Il sindaco ci tiene a ringraziare anche l’Oss Alessandro Conidi in quanto si è prodigato con dedizione e dovere sin dal primo minuto. Il sindaco Surace conclude la sua nota affermando che “l’Ospedale di Polistena, attraverso il lavoro instancabile dei suoi professionisti, dimostra che la buona sanità non è solo possibile, ma già presente e operante nel nostro territorio”. Ed è per questo che va “valorizzata e sostenuta”.