Easter: daI Piper di Sellia Marina ecco il gelato per la Pasqua

La Santa Pasqua, solennità cristiana che glorifica la Risurrezione di Gesù, nasce da un’antica festa in onore della dea della fertilità, che si ripeteva annualmente per celebrare la primavera e che ancora oggi è saldamente radicata nella cultura dei fedeli. A Sellia Marina, la nota gelateria Piper ha riunito i simboli delle celebrazioni pasquali, creandone addirittura un gusto: “Easter, un connubio di sapori ma soprattutto un inno alla tradizione – afferma Paolo Vaccaro titolare del locale e ideatore del gusto – dato da una base gelato dal sapore di colomba al cioccolato bianco, a rappresentare il simbolo e il colore della pace, variegato con fiori di arancio, segno della sacralità della famiglia, e frutto della passione, per ricordare il sacrificio di Gesù. Inoltre, per celebrare l’emblema della Pasqua, abbiamo aggiunto anche foglie di ulivo lasciate in infusione per diversi giorni”. Un gusto goloso dal sapore delicato ma al tempo stesso deciso, dato dall’insieme di diversi sapori, pur nettamente distinguibili. “A chi mi dice ‘siete sempre un passo avanti’ – conclude Paolo Vaccaro – preferisco rispondere ‘uno spasso avanti’, perché un prodotto come un nuovo gusto gelato deve prima invogliare ad assaggiarlo dalla descrizione, poi farsi desiderare guardandolo in vetrina e infine soddisfare. Noi ormai da 13 anni alla professionalità affianchiamo passione, dedizione e amore ponendo il piacere e il benessere dei nostri clienti sempre al primo posto, ricercando innovazione e particolarità. Ora non ci resta che iniziare questa nuova stagione, l’ennesima all’insegna del gusto, della qualità e di tante altre nuove golosità”. Un altro pezzo che si incastra nel puzzle Piper che, dopo il successo di gusti come Mamma Cinema o Petruzzu Nostru dedicati al Catanzaro e al suo bomber Pietro Iemmello, si arricchisce di altri riconoscimenti e apprezzamenti, dando l’ennesima dimostrazione di come l’essere artigiani, in questo caso del gelato, e l’aggiornarsi costantemente, permettano di rompere gli schemi della classicità per stupire e soddisfare i propri clienti implementando l’offerta con gusti buoni, particolari e spesso goliardicamente “a tema”.